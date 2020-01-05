شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات السكر والملح بالمنتجات الغذائية على طاولة غرفة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الورشة ضمن جهود التعاون بين الهيئة والغرفة من أجل تعزيز الالتزام بحماية الصحة العامة وجعل محتوى المنتجات الغذائية أكثر صحية؛ من خلال تعديل طرق تصنيع الأغذية، بما يؤدي إلى خفض نسب السكر والملح والدهون بأنواعها، وغير ذلك من الخطوات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030م.
وتهدف إلى نشر وتنمية الوعي بأهمية خفض محتوى المنتجات الغذائية من السكر والملح، وتوعية وتهيئة مصنّعي ومستوردي المنتجات الغذائية لتخفيض محتوى منتجاتهم الغذائية من الملح والسكر والدهون المشبعة والمتحوّلة، فضلًا عن دعم دور تلك الشركات في توفير منتجات أكثر صحية، بما يسهم في ترقية وتحسين الحالة التغذوية للمجتمع.
ومن جهته وجّه د. إبراهيم المبارك، أمين عام الغرفة الدعوة إلى كافة منسوبي قطاع المنتجات الغذائية وكافة مقدمي خدمات الطعام والمهتمين للحضور والمشاركة في الورشة، لأهميتها ومعرفة الالتزامات والشروط الجديدة على لوائح الهيئة في هذا المجال، مؤكدًا على أوجه ومجالات التعاون بين الغرفة والهيئة، مثمنًا دورها وجهودها لضمان مأمونية وسلامة الغذاء والدواء وتعزيز سلامة وصحة المجتمع.
يُشار إلى أن إستراتيجية الهيئة تتضمن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع لتمكينهم من اختيار الغذاء الصحي بالإضافة إلى حث القطاع الخاص العامل في مجال المنتجات والصناعات الغذائية على القيام بمبادرات تهدف إلى جعل منتجاته الغذائية أكثر صحية بما يسهم في تعزيز الصحة العامة.
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