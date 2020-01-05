شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للسيارات تطلق العلامة التجارية «فيات» في السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الشركة المتحدة للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات «ألفا روميو» و«كرايسلر» و«دودج» و«فيات» و«فيات بروفيشونال» و«جيب» و«رام» و«موبار» في المملكة العربية السعودية ، رسميًا العلامة التجارية «فيات» في المملكة، وذلك في صالة عرض «فيات» بالعاصمة «الرياض».

ويعكس التدشين الكبير والمميّز لصالة العرض الجديدة خصائص العلامة التجارية لطرازات «فيات 500» من حيث التصميم والثقافة والفن والتراث وفلسفة «لا دولشي فيتا» الإيطالية.

وبالإضافة إلى استعراض الثقافة والمطبخ الإيطالي خلال هذا الافتتاح، تمّ تقديم أمسية ترفيهية تميّزت بمشاركة أفضل المواهب الكوميدية في المملكة، حضرها الضيوف، الإعلاميون، الصحافة والشخصيات المؤثرة على الشبكات الاجتماعية وكبار الشخصيات.

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ويعكس استثمار الشركة المتحدة للسيارات في العلامة التجارية «فيات» في المملكة العربية السعودية، ثقتها الكبيرة في المستقبل المشرق للاقتصاد السعودي، وقطاع السيارات في المملكة، مدفوعة بـ«رؤية السعودية 2030» الطموحة، والزيادة الكبيرة في قاعدة العملاء التي تنامت أكثر مع السماح للسيدات بالقيادة في المملكة.

ومن بين الخطط الأخرى لشركة «فيات» في المملكة في المستقبل القريب، افتتاح صالة عرض جديدة، ومركز للخدمة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث سيتم افتتاحهما في الربع الأول من العام 2020.

وقال السيد رائد معطي «مدير عام المنطقة الوسطى» لدى الشركة المتحدة للسيارات: (نحن متشوّقون لإطلاق العلامة التجارية «فيات» في المملكة العربية السعودية؛ إذ نرغب في أن يحظى كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بفرصة الاستمتاع بالأناقة والتراث والتجربة الفريدة لقيادة طرازات «فيات 500» و«500 سي» و«500 إكس»، مع الثقة الكاملة بأن مراكز الخدمة التابعة لنا متاحة بسهولة في مختلف أنحاء المملكة؛ لتقديم الدعم الفني لسيارات «فيات»).