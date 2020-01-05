شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تحقق 95 % في مؤشر «النضج الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل

حصدت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، منزلة متقدمة فاقت الـ95% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، في خطوة تعزز أهمية الخدمات الرقمية، الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى، يعمل على تعزيز الكفاءة البشرية وإرساء الشفافية ويسهل وصول خدمات الوزارة لمستفيديها وفق أعلى معايير الجودة وبما يختصر الوقت ويسهّل الإجراءات.

وتعول وزارة الخدمة المدنية التي حصدت الموقع البلاتيني، على ملف التحول الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات، في حين تعد تلك الخدمة المخرج النهائي لعمليات إعادة تصميم وفهم تجربة المستفيد، بارتكازها على تصميم الخدمة وفق معايير محددة تختلف من خدمة إلى أخرى.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن حصول الوزارة على هذا الموقع المتقدم في مؤشر النضج الإلكتروني، يأتي ضمن خطوات الوزارة الضامنة لتحقيق «الأتمتة» في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف: إن وزارة الخدمة المدنية تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولا رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين ما بين موظفين حكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل.