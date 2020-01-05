شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تحقق 95 % في مؤشر «النضج الرقمي» والان نبدء بالتفاصيل
وتعول وزارة الخدمة المدنية التي حصدت الموقع البلاتيني، على ملف التحول الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات، في حين تعد تلك الخدمة المخرج النهائي لعمليات إعادة تصميم وفهم تجربة المستفيد، بارتكازها على تصميم الخدمة وفق معايير محددة تختلف من خدمة إلى أخرى.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن حصول الوزارة على هذا الموقع المتقدم في مؤشر النضج الإلكتروني، يأتي ضمن خطوات الوزارة الضامنة لتحقيق «الأتمتة» في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف: إن وزارة الخدمة المدنية تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولا رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين ما بين موظفين حكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية تحقق 95 % في مؤشر «النضج الرقمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.