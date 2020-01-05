شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: انجاز تطوير الدلتا للصلب أنقذ الشركة من الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، بتدشين المرحلة الأولى من أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب إحدى الشركات التابعة ، والتى افتتحها هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، ويستهدف المشروع الصناعي مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال سواء في إنتاج البليت والمسبوكات وذلك على نصف مساحة المصنع، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه.

ويتضمن مشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت ، بطاقة إنتاجية 500 الف طن سنويا صعودا من 50 الف طن سنويا وهي الطاقة التصميمية الأصلية.

وأضاف مدحت نافع لـ " الخليج 365 " أن هذا الإنجاز الكبير خطوة نحو تاكيد إمكانية تطوير بعض الشركات المتعثرة ،وإطلاق ما لديها من طاقات كبيرة ،ولا سيما فى مجال الصناعة كنا إنه أنقذ الشركة من نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية ، مضيفا أن المشروع الجديد، يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من بليت الصلب نحو 12 مرة ليصبح 500 ألف طن بليت سنويا، إلى جانب مضاعفة إنتاج المسبوكات نحو 10 مرات الطاقة الحالية لتصبح 10 آلاف طن.

كما يتضمن المشروع الجديد بنية تحتية متكاملة، مع توفير حماية وبيئة عمل مناسبة، فضلا عن مراعاة التوافق التام مع الاشتراطات والمعايير البيئية، وتوفير استهلاك الطاقة بنحو 40%، وذلك بتكلفة اجمالية للمشروع تقدر بـ700 مليون جنيه.

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وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، أشار أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، والتي تشمل (وحدة الصب المستمرccm – وحدة الصهر "افران الحث الكهربائي" – وحدة خلايا كهربائية – وحدة ترشيد الطاقة –وحدة معالجة الغازات –وحدة المعالجة "Ladle furnace"–محطة المياه وأخيرا خط سكة حديد بطول 1كم يشتمل على عدد 2 جرار احداهما لنقل البيليت والآخر لنقل الخردة).

وقد استغرق تنفيذ هذا المشروع 10 أشهر وهو أقصر مدة لتنفيذ مشروع انتاج صلب في مصر حيث بدأت تجارب التشغيل الفعلية في 26 ديسمبر 2019.

فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 250 الف طن أيضا على أن يتم الانتهاء منها نهاية 2020, حيث تم توقيع العقد وبدأت شركة "شنغلي" الصينية في شحن المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات خلال أيام.

وأشاد هشام توفيق ،بجهود الشركة القابضة وشركة الدلتا للصلب وكافة العاملين في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أقل من عام، موجها بسرعة إنجاز باقي المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.