محامي غصن الياباني: أتفهّم موكلي بعدما شعرت بـ «الخيانة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محام ياباني لرجل الأعمال كارلوس غصن، السبت، أنه شعر في البداية بـ «الخيانة» إثر فرار موكله إلى لبنان، قبل أن يتفهمه، معتبراً أن ما دفع غصن للقيام بذلك هو صرامة النظام القضائي الياباني الشديدة.

وكتب المحامي تاكاشي تاكانو على مدوّنته «في البداية، شعرت بغضب شديد، شعرت بالخيانة» مؤكداً أنه لم يكن على علم بخطة فرار موكله.

وأضاف: «لكن الغضب تحوّل إلى أمر آخر عندما تذكرت كيف كان يعامله النظام القضائي في البلاد».

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وتابع: «يمكنني بسهولة تخيّل أنه لو عاش أشخاص آخرون لديهم إمكانات مالية وعلاقات والقدرة على التصرّف، التجربة نفسها، لكانوا قاموا بالأمر نفسه، أو على الأقل فكروا به».

وقال محامي غصن الرئيسي في اليابان جونيشيرو هيروناكا، السبت لصحفيين، إن الظروف القاسية للإفراج المشروط عن موكّله قد تكون جعلته يقرر مغادرة البلاد.

وكان هيروناكا صرّح الثلاثاء أنه يتفهّم شعور غصن إزاء القضاء الياباني معتبراً في الوقت نفسه أن فراره أمر «غير مقبول»، ويخشى خبراء قانون أن تؤدي هذه القضية إلى تشديد شروط الإفراج المشروط في اليابان.

(أ.ف.ب)