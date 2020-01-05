«العالمية للمناطق الحرة» تستضيف مؤتمـراً دولياًَ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي:”الخليج 365”

استضافت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أول مؤتمر دولي حول مناطق التجارة الحرة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة بحكومة الهند في العاصمة الهندية نيوديلهي، بحضور مجموعة من الجهات المعنية في مجال التجارة الحرة. وناقش المؤتمر التحديات المشتركة وأفضل الممارسات والتكنولوجيا الناشئة وأوجه التعاون الجديدة بين المناطق الحرة في المنطقة وخارجها.

كما عقدت المنظمة العالمية للمناطق الحرة الاجتماع السنوي الثاني عشر لمجلس الإدارة في العاصمة الهندية نيوديلهي، وذلك لمناقشة توسّعات المنظمة وتأثيرها عالمياً والشراكات التي أبرمتها منذ تأسيسها في عام 2014 وأبرز الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الخمسة الماضية، بالإضافة إلى المشاريع والاستراتيجيات المستقبلية.

ونمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ تأسيسها لتصبح هيئة عالمية تضم 574 عضواً في 125 دولة.

وافتتح الدكتور الزرعوني مؤخراً المؤتمر الدولي برفقة كل من الدكتور جوروبراساد موهابترا الأمين العام لدائرة تطوير الصناعة والتجارة الداخلية في الهند والتابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور أنوب ودهوان الأمين العام لدائرة التجارة في وزارة التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى العديد من الوزراء من حكومة الهند وعدد من كبار مسؤولي الحكومة والشركات.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور الزرعوني: «يتطلب نجاح المناطق الحرة مزيجاً متقناً من الحوافز، بما في ذلك الضوابط التنظيمية والأدوات التكنولوجية الحديثة وقواعد الشفافية للتجارة النزيهة وسياسة بيئية قوية».