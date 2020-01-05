«الطيران المدني»: إنجازات كبرى للإمارات في 2019

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يمثل ما حققته دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة وبنية تحتية متطورة في قطاع الطيران انعكاساً حقيقياً لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ربط دولة الإمارات بغيرها من الدول على مستوى العالم.

وتسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى إرساء أسس البنى التحتية ذات الجودة العالمية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي والارتقاء بالموارد البشرية وتزويدها بأرقى المؤهلات والخبرات والمعارف، وتمكين الموظفين في اختصاصات الطيران المختلفة، علاوةً على التطور التشريعي الذي واكب ذلك كله وأسهم في توفير بيئة عمل سباقة تمتاز بالمهنية والاحترافية وتضمن أمن وسلامة الطيران.

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني مع نهاية عام 2019 وانطلاق عام 2020: حقق قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نموّاً ملحوظاً على مدار العام الماضي وسنواصل في هذا العام مسيرة النجاحات والإنجازات خصوصاً في مطلع عام الاستعداد للخمسين الذي يشكل نقطة فارقة في تجسيد معاني الوحدة والتكاتف في سبيل جعل الإمارات مركزاً عالمياً لالتقاء الشعوب والعمل على تطوير منظومة عمل متأهبة لمواجهة جميع تحديات المستقبل.

وأضاف: نسعى إلى ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات على الصعيدين العربي والعالمي من خلال تطوير خطة إستراتيجية متكاملة تخدم كافة قطاعات الطيران في الدولة وسنعمل على تطوير البنية التحتية المساهمة في نهضه القطاع والارتقاء به، بالإضافة إلى تشجيع العاملين في قطاع الطيران على الإبداع والتميّز، وتطوير مهاراتهم لتواكب التطوّرات الهائلة التي يشهدها قطاع الطيران سنويا.

ترسيخ موقع الإمارات

تمكنت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني من تعزيز دورها الريادي في مستقبل قطاع الطيران من خلال فوزها بمقعد في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» للمرة الخامسة على التوالي حيث حصلت دولة الإمارات على 152 صوتاً في الانتخابات التي تمت خلال اجتماعات الدورة الأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو».

ويُعبر فوز دولة الإمارات للمرة الخامسة في الجمعية العمومية للمجلس عن الدعم العربي والدولي الذي تحظى به الدولة. وقد جاء النجاح ثمرة لجهود الدولة المستمرة على مدى السنوات الماضية في دعم منظمة الطيران المدني الدولي في مختلف المجالات من أجل دعم القطاع محلياً وعالمياً ولتعزيز حضور الدولة من خلال تواجد الخبرات والكفاءات الإماراتية المؤهلة في كافة التخصصات ولتكون صورة مؤثرة في قرارات واستراتيجيات المنظمة.

جائزة محمد بن راشد العالمية

احتفى قطاع الطيران في دولة الإمارات بالدول الرائدة في قطاع الطيران من خلال تكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران المدني في دورتها الأولى هذا العام، حيث تركز الجائزة على تكريم الرواد الذين قدموا إسهامات كان لها الأثر الواضح في تطوير صناعة الطيران، كما تسلط الجائزة الضوء على الدول والمنظمات التجارية والأفراد حول العالم للاعتراف بإسهاماتهم في نجاح صناعة الطيران. وتتمحور الجائزة حول جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمطابقة مع معايير السلامة والأمن، والتعاون والدعم ضمن دول «الإيكاو» المتعاقدة والمساهمات الفردية والابتكار.

وتم تكريم الفائزين خلال حفل عشاء خاص أقامته دولة الإمارات خلال حملتها الانتخابية ضمن اجتماعات الجمعية العمومية ال40 في مقر المنظمة الدولية للطيران المدني، في مونتريال- كندا. وفاز في الجائزة كل من جمهورية أوروغواي الشرقية في فئة الدول الأكثر تقدماً في مجال تحسين جودة البنية التحتية للطيران وذلك بناء على تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة البنية التحتية للنقل الجوي في السنوات الثلاث الماضية، وجمهورية الدومينيكان وجمهورية سنغافورة في فئة التواصل العالمي المتميز في أكبر عدد من الاتفاقيات المحررة للسنوات الثلاث الماضية، وجمهورية سنغافورة في فئة برامج التعاون الدولي الممتاز كأكثر دولة دعمت المنظمة الدولية للطيران المدني في الموارد لبرامج «الإيكاو» في آخر ثلاث سنوات. أما في الجوائز الفردية فقد فاز بها جون بيرلي كشخصية الطيران للثلاث سنوات الفائتة نظراً لالتزامه المتميز في نشر رسالته لتوقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة وفتح سوق العمل التي ساعدت نمو صناعة الطيران.

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روابط عالمية

تركز الهيئة العامة للطيران المدني على توسيع نطاق تعاونها الدولي بشكل مستمر وعلى بناء الجسور والروابط التي تضمن مستقبلاً آمناً ومستداماً للدولة، وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً خلال عام 2019 من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة، فقد وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ما مجموعه 180 اتفاقية لخدمات النقل جوي.

تتولى الهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية عقد المفاوضات بشأن هذه الاتفاقيات مع العديد من الدول من مختلف المناطق والأقاليم في كل من إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي ودول أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وشمال الأطلسي، وقد وقعت دولة الإمارات في عام 2019 خمس اتفاقيات لخدمات النقل الجوي مع دول مختلفة في العالم.

وتشكل اتفاقيات الأجواء المفتوحة والاتفاقات غير المقيدة النسبة الأكبر من الاتفاقيات الموقعة، ومعظمها مع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

إنجازات محلية

وبرزت الهيئة العامة للطيران المدني محلياً ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الذي يعد أول برنامج متكامل للتميز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات لقياس التميز في الأداء والتشجيع على الابتكار. فقد حصلت الهيئة على 3 جوائز في فئة الجهة الاتحادية الرائدة (الهيئات الأكثر من 500 موظف) وفئة أفضل جهة في مجال الابتكار وفئة أفضل جهة في مجال الحوكمة. ويؤكد هذا الفوز على الجهود المبذولة والعمل الدؤوب والدور الريادي للهيئة في استقطاب الابتكارات وتبني أحدث المبادرات.



دعم الكوادر الوطنية



تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الطيران بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتعريف أبناء الإمارات بفرص العمل المستقبلية في مجال الطيران من خلال طرح برامج تثقيفية تعكس الدور المجتمعي للهيئة، فقد أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني في عام 2019 «برنامج ماجستير قانون الطيران والفضاء» وهو مشروع مشترك بين الهيئة وجامعة الشارقة وذلك بهدف توفير كفاءات إماراتية قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. وقد استأنفت الهيئة برنامج «مخيم براعم الطيران» في نسخته الخامسة الذي يهدف إلى تنمية معارف طلاب المدارس من البنين والبنات في المرحلة الإعدادية والثانوية حول قطاع الطيران في الدولة.