التوترات تفقد الأسهم توازنها وتعزز الطلب على الملاذات الآمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

صبغ اللون الأحمر مؤشرات الأسهم العالمية عدا مؤشر «شنجهاي»؛ إثر تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط صباح أول أمس؛ حيث خسرت معظم المؤشرات مكاسبها الأسبوعية، وهوت إلى ما دون الخط الفاصل بين الربح والخسارة تحت وطأة التصعيد السياسي في الشرق الأوسط بانتظار تطورات جديدة.

ولم يكن محسوباً أن تتراجع تداولات الأسهم فجأة، بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلتها خلال الشهر الأخير من العام الماضي وسط بيئة إيجابية سيطرت عليها مشاعر التفاؤل؛ بعد زوال تهديدات النزاع التجاري بين بكين وواشنطن.وتركزت توقعات المحللين بداية الأسبوع الماضي عشية الاستعداد لدخول العام الجديد، على استمرار مهرجان الأرباح في الأصول عالية المخاطر حتى نهاية الشهر الأول على أقل تقدير. وأشارت تقارير إلى احتمال تعرض الأسواق إلى تصحيح من نوع ما؛ لكن ليس قبل نهاية الفصل الأول؛ حيث تكشف نتائج الشركات عن تأثر أرباحها باتفاق التجارة الجزئي وبمسار التضخم في أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي يحدد موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة.وكشف مؤشر «أي إس إم» في القطاع الصناعي الأمريكي، يوم الجمعة، عن أداء هو الأسوأ منذ 9 سنوات، ما زاد من توجس المستثمرين حيال الانطباع العام لأداء القطاع وهو الأكثر تضرراً بسياسات التعرفة الجمركية التي يهدد بها الرئيس ترامب.وعلى الرغم من الهبوط السريع الذي طرأ على الأسهم العالمية يوم الجمعة فإن مؤشر« شنجهاي» المركب لم يتأثر بتلك التطورات، وحافظ على وتيرة أدائه الصعودي مدفوعاً ببيانات الاقتصاد الصيني، وبمحدودية درجة تأثر الصين بما جرى في المنطقة قياساً على أوروبا. وقد تمكن المؤشر من تسجيل مكاسب قياسية خلال أسبوع مكون من أربعة أيام؛ حيث أغلق على 3083.79 نقطة مضيفاً 2.06%.

وأفلت مؤشر «داو جونز» من اللون الأحمر بصعوبة؛ حيث بلغت مكاسبه الأسبوعية 0.04% فقط مغلقاً على 28634.88 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 0.16% وأغلق على 3234.85 نقطة.

وشاركته اللون الأحمر مؤشرات القارة الأوروبية فاقدة 0.50% وسطياً نتج القسم الأكبر منها عن تطورات يوم الجمعة التي ذهبت بكافة مكاسب الأسهم خلال الأسبوع ونقلتها من الربح إلى الخسارة. وقد أغلق مؤشر« داكس » الألماني على 13219.14 نقطة بخسارة 0.88%.

وسارع المستثمرون نتيجة تطورات المنطقة إلى الملاذات الآمنة؛ حيث سجل الذهب مكاسب هي الأعلى منذ ست سنوات؛ عندما ارتفع سعر الأونصة واحد في المئة لينهي الأسبوع على 1551.6 دولار.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية خاصة فئة السنوات ال10 الأشد حساسية للأسعار، التي تراجعت يوم الجمعة بست نقاط مئوية، في أكبر تراجع لها منذ شهر، لتستقر عند 1.79%.

وكانت فرصة سانحة للنفط كي يضيف إلى مكاسبه المستمرة منذ بداية الأسبوع؛ حيث ارتفع خام برنت يوم الجمعة 2.42 دولار أو ما يعادل 3.6% محلقاً حتى 70 دولاراً قبل أن يتراجع قليلاً ويستقر عند 68.67 دولار.

وسجلت العملات التي تصنف ضمن الملاذات الآمنة مكاسب لافتة تقدمها الفرنك السويسري الذي ارتفع مقابل اليورو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، واستقر عند 1.0842 فرنك، كما سجل الين أعلى مستوى له أمام الدولار منذ شهرين؛ عندما ارتفع إلى 107.3 ين يوم الجمعة. وتمكن الدولار الذي تراجع أمام الين من تحقيق بعض المكاسب أمام اليورو، وأغلق على 1.1158 دولار لليورو.