«المنظمة العالمية»: جمارك دبي نموذج يحتذى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحظى خدمات وإجراءات جمارك دبي بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية، كان آخرها تأكيد ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، مؤكداً خلال زيارته الأخيرة للدائرة أن نظام العمل الجمركي المستخدم في جمارك دبي يمثل قصة نجاح تروى لتستفيد منها الإدارات الجمركية الأخرى على مستوى العالم، وأشاد بمستوى الابتكار الذي حققته الدائرة في تطوير نظام «مرسال 2» كتجربة متميزة في تطوير العمل الجمركي عالمياً يجدر عرضها في كافة المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية لتقتدي بها الهيئات الجمركية في كل أنحاء العالم.

كما أشاد كونيو ميكوريا سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية، على هامش جلسات مجلس التعاون الجمركي رقم 133 و 134، والتي عقدت في المقر الرئيسي لمنظمة بمدينة بروكسل في بلجيكا، بالخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها دبي، ويمثل إسناد منظمة الجمارك العالمية شرف تنظيم المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد 10-12 مارس 2020 إلى «جمارك دبي».