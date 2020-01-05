شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للضرائب»: الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية هدف 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلن خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عام 2020 سيشهد مزيداً من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات واضحة ودقيقة لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وسعادتهم. وقال بأن عمليات التطوير المستمرة تهدف إلى المحافظة على أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة من إرساء أسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يعد الأول من نوعه إقليمياً، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للدولة، مشيراً إلى أن عدد الأعمال المسجلة لدى الهيئة من خلال تسجيل فردي أو مجموعة ضريبية ارتفع إلى نحو 312 ألفاً. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة يوم أمس استعرضت خلاله مسيرة النظام الضريبي وإنجازاته، بمناسبة مرور عامين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير/كانون الثاني عام 2018 بنسبة 5٪ تُطبق على معظم توريدات السلع والخدمات.

قال «البستاني»: «تهدف عمليات التطوير المستمرة لأنظمة الهيئة إلى إدخال مزيد من التسهيلات في الإجراءات للارتقاء المستمر بخدماتنا، في ظل بيئة تشريعية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي يعد الأفضل عالمياً، فقد حددت التشريعات بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب، مما أسهم في توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية». وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الضريبي تمكن في غضون عامين من الوصول إلى مرحلة النضج، وبدأ يحقق العديد من الأهداف الرئيسية التي أطلق من أجلها، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني للاستمرار في تقديم الخدمات العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والرقي، والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي للهيئة في الإنجازات التي تحققت منذ انطلاق النظام.

وأضاف «البستاني»: «تؤكد كافة المؤشرات أن ما حققته الإمارات من تطور في أنظمتها الضريبية، خلال الفترة الماضية، فاق ما حققته العديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمة ضريبية منذ عشرات السنين، فقد شجع النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات سهلة تستند لأعلى معايير الشفافية والدقة، من خلال منصة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية لتحسين جودة الحياة، بما يعكس الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية الدولة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم وأكثرها تطوراً بحلول 2021».

مرونة الإجراءات

وأكد «البستاني» على ارتفاع نسب التزام الخاضعين للضريبة في ظل زيادة الوعي لدى قطاعات الأعمال، وسهولة ومرونة الإجراءات الضريبية الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تطويره خلال عام 2019 اعتماداً على أحدث تقنيات العرض، ويضم باقة من وسائل التوعية والتثقيف، والخدمات التي تركز على تصميم التجربة الإلكترونية الملائمة لكل مستخدم حسب احتياجاته، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات، وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز التفاعل بين الهيئة وقطاعات الأعمال المختلفة على مدار الساعة.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني المطور خدمة المساعدة الافتراضية التي تجيب مباشرة عن أسئلة زوار الموقع المتعلقة بالإجراءات والتشريعات الضريبية، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح مزيداً من الخيارات التوعوية أمام المعنيين بالنظام الضريبي، والتي أطلق عليها اسم «TARA» «تارا» التي تعني باللغة العربية «المساعد الضريبي بتقنية الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: أن الهيئة تلقت خلال العامين الماضيين العديد من التصاريح الطوعية من دافعي الضرائب؛ للإبلاغ عن تصحيح لأخطاء سابقة من جانبهم في الإقرارات الضريبية أو في التقييمات أو في طلبات استرداد الضريبة، مما يعد مؤشراً مهماً على زيادة الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، والحرص على تصحيح الأخطاء التي سجلت من جانبهم عند بداية التطبيق، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء شهدت في الفترة الماضية تراجعاً ملحوظاً.

مراجعة مستمرة

وقال «البستاني»: «تأتي خطط التطوير التي تنفذها الهيئة في إطار المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة عامة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق رضا العملاء من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، ونرحب دائماً بملاحظات المتعاملين وآرائهم، ونوليها اهتماماً كبيراً، وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بالتجهيزات النهائية لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين».

وأوضح: «ضمن الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات، وتوفير كافة العوامل لسعادة المواطنين، وضمان استقرارهم قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتمويل الإسكان في الدولة بوضع آليات ميسرة لتسهيل عملية الاسترداد للمواطنين، وكثفت الهيئة تعاونها مع جهات تمويل الإسكان لتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد، وسيتم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة استناداً إلى هذه الآلية خلال الفترة القصيرة المقبلة».

وكشفت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن العدد الإجمالي لطلبات الاسترداد التي تلقتها الهيئة عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً بلغ 2366 طلباً حتى شهر ديسمبر/‏كانون الأول 2019، تم اعتماد 1474 طلباً منها لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية بلغت 84.07 مليون درهم، بينما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلبات الأخرى المقدمة للهيئة، وذلك مقارنة مع حوالي 539 طلباً بقيمة نحو 23.74 مليون درهم تم اعتمادها حتى نهاية شهر يونيو/‏حزيران 2019، بنمو نصف سنوي قياسي بلغت نسبته 254.18 % في قيمة الضريبة المستردة و173.5 % في عدد الطلبات المعتمدة.

وتم خلال الأشهر الستة الماضية (النصف الثاني من 2019) اعتماد 935 طلباً جديداً بقيمة نحو 60.33 مليون درهم، فبلغ المعدل الشهري لعدد الطلبات المعتمدة نحو 154 طلباً، فيما بلغ معدل قيمة الضريبة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة نحو 10.1 مليون درهم.

رضا السياح

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة تسعى من خلال عمليات التطوير المستمرة لأنظمتها للوصول لأعلى مستويات الشفافية، وتسهيل المعاملات بصفة عامة، ومن بينها معاملات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار شهد النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح -الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً- توسعاً كبيراً وعمليات تطوير مطردة منذ انطلاقه في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني عام 2018، مما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له؛ لتميزه بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها. وأظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح قفز مرتفعاً إلى 3.2 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية 2019، مقارنة بحوالي 1.52 مليون معاملة بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 1.68 مليون معاملة بنمو نسبة 110.53 % في النصف الثاني من 2019، وتضاعف المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة للسياح بنحو 2.64 ضعف، مرتفعاً من 3.72 ألف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى 9.83 ألف معاملة يومياً في ديسمبر 2019. كما ارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة، وزاد عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة إلى 52 جهازاً مقابل 29 جهازاً في شهر يوليو الماضي بنمو بلغ 79.3 %. وأوضح أن عدد الوكلاء الضريبيين بلغ 454 وكيلاً، قامت الهيئة بتسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة، واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة؛ للتأكد من كفاءاتهم، بهدف مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال بالتزاماتهم الضريبية.

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إرشادات لزيادة الامتثال



دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين للضرائب لمراعاة مجموعة رئيسية من الإرشادات المهمة لتحقيق مستوى أعلى للامتثال الضريبي، مشيرة إلى أن من هذه الإرشادات الحرص على تجنب أخطاء الفاتورة الضريبية التي من أبرزها الإعلان عن أسعار غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، أو عدم الالتزام بمحتويات الفاتورة الضريبية وفقاً للمادة 59 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، أو المطالبة باسترداد قيمة ضريبة أعلى من نسبة 5 % بناء على خطأ من المورد مصدر الفاتورة.

وضمن تكثيف جهود التوعية، كذلك ارتفع عدد التوضيحات الضريبية التي أصدرتها الهيئة إلى نحو 464 توضيحاً ضريبياً، وبلغ إجمالي التوضيحات الخاصة بنهاية عام 2019 نحو 445 توضيحاً لاستفسارات حول حالاتٍ محددة بنمو سنوي بلغ 271% مقارنة ب120 توضيحاً خاصاً بنهاية عام 2018، بينما بلغ إجمالي التوضيحات العامة 19 توضيحاً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي الذاتي، كما أطلقت الهيئة 53 دليلاً إرشادياً لتوضيح وتبسيط الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى 13 برنامجاً للتعلم الإلكتروني، ومجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة، ونشرات البيانات التوضيحية.



الأعمال الزائرة



فيما يتعلق برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة قال خالد البستاني: «شهدت آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة -التي بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيقها اعتباراً من شهر إبريل/‏‏نيسان الماضي- نشاطاً ملحوظاً ونمواً مطّرداً في عملياتها، فقد بلغ عدد طلبات الاسترداد التي تم التعامل معها ضمن هذه الآلية 105 طلبات، بقيمة إجمالية تجاوزت 28.7 مليون درهم، تم اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للشروط المؤهلة للاسترداد، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة».



جهود توعوية



قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة مستمرة في جهودها التوعوية ونظمت خلال الفترة الماضية نحو 120 ندوة وورشة تعريفية استفاد منها حوالي 35 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال، من خلال حملة الفاتورة الضريبية التي انطلقت بالربع الأول من 2019 بهدف التحول الكامل للاعتماد على الفواتير الضريبية لكافة العمليات التجارية، بالتزامن مع حملة «العيادة الضريبية» للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال التي انطلقت في شهر أغسطس 2018، وما زالت مستمرة في جميع إمارات الدولة بهدف نشر الوعي بين كافة قطاعات الأعمال والتعرف الى أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري.



تعزيز التعاون مع أطراف النظام الضريبي



قال خالد البستاني إن الهيئة واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية بعقد مزيد من اللقاءات التعريفية والتشاورية مع الأطراف المعنية بالنظام الضريبي فنظمت نحو 45 اجتماعاً مشتركاً مع مجموعات الأعمال من بينها اتحاد مصارف الإمارات، وقطاع التأمين، وأسواق المال وشركات الوساطة المالية، والمستوردين، والمصدرين، وشركات الاتصالات، ووكالات السفر والسياحة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، والمناطق الحرة، وشركات الشحن، والمحاسبة والتدقيق، والشركات العاملة بالقطاع البحري، والتموين البحري، والقطاع العقاري، والمؤسسات والجمعيات الخيرية، والصحة، والتعليم، والفنادق، وتجار الذهب والألماس، والسيارات المستعملة والجديدة، والخضراوات والفواكه، وجمعيات الصيادين، والمزارعين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية، وتجار التجزئة، وغيرها.

ونوه«البستاني» بالشراكات الاستراتيجية القوية بين الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تضطلع بدور رئيسي في نجاح النظام الضريبي ومن أبرزها التعاون والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي لتسهيل سداد الضرائب المستحقة وعمليات الاسترداد، مشيراً إلى الأداء المتميز لنظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS» الذي شهد إقبالاً متزايداً من قبل دافعي الضرائب نظراً لوضوح، وسهولة، وسرعة إجراءات تحويل الأموال إلكترونياً من خلاله، حيث يوفر فرصاً لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف والصرافات وشركات التمويل المنتشرة في كافة إمارات الدولة، كما يمكن السداد من خلال منصة «الدرهم الإلكتروني» بقنواتها المتنوعة في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.