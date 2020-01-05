شكرا لقرائتكم خبر عن تناقض الروايات اليابانية والتركية يكشف: 5 ألغاز في هروب كارلوس غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي، هشام مدخنة

باتت طريقة هروب كارلوس غصن (الرئيس التنفيذي السابق لتحالف «نيسان رينو»)، من اليابان إلى لبنان مروراً بتركيا، لغزاً محيراً كلما اتضح أحد جوانبها؛ حيث تزداد غموضاً؛ بل إنها أصبحت أكثر تعقيداً.. في البداية أكدت المعلومات المتداولة أن الملياردير وقطب صناعة السيارات في العالم، غادر منزله في طوكيو داخل صندوق خشبي لآلة موسيقية؛ لكن كاميرات مراقبة حكومية كذبت لاحقاً الرواية؛ لتؤكد أن غصن خرج من منزله بشكل طبيعي في نفس يوم هروبه، وفيما سخرت زوجة كارلوس من الرواية، مؤكدة أنها من «دروب الخيال»، قالت معلومات أخرى، إنه فر من طوكيو إلى مطار مدينة أوساكا التي تبعد عنها نحو 490 كلم، ليظهر لغز جديد حول طريقة وصوله إلى أوساكا بدون طائرة، على الرغم من أن الفارق الزمني بين خروجه من منزله، والرحلة التي صعد على متنها في مطار أوساكا، كان أقل من 9 ساعات، وفي ظل ازدحام مروري شديد يعد ضمن الازدحامات الأشهر بين المدن اليابانية؟!

ليس هذا اللغز الوحيد في قصة الهروب، فألغاز هروب غصن كثيرة ومتشابكة، وباتت عصية على الحل؛ إذ إن ما تؤكده معلومات يابانية عن هروبه من أوساكا إلى تركيا عبر التخفي، تنفيه معلومات تركية تشير إلى «تزوير» عند المغادرة، أما فيما يخص رحلة الوصول؛ فتشير المعلومات التركية إلى دخوله البلاد بطريقة غير شرعية داخل صندوق خشبي، وهو ما يتنافى مع تأكيد سلطات مطار أوساكا التي نفت بشكل قطعي حدوث ذلك، قائلة: إن صناديق الشحن تخضع لإجراءات تدقيق في غاية الصعوبة، وأن الطائرة التي غادر بها غصن لم يكن بها أي صناديق من دون أن تعطي تفسيراً واضحاً لطريقة الهروب، مكتفية بالقول: إن غصن ربما تخفى خلال مغادرته حتى لا يتعرف إليه أحد؟؟!! ويبدو أنّه على العالم أن ينتظر حتى الأربعاء القادم؛ لمعرفة التبرير الوحيد المؤكد حول كيفية هروب غصن من اليابان، حين يتحدث إلى وسائل الإعلام في بيروت في ظهور علني؛ للإجابة عن العدد الكبير من الأسئلة التي تحوم حول هروبه الجريء، غير أنه من المرجح ألا يقدم تحت الضغط التفسير الكامل حول ملابسات وصوله إلى لبنان صباح يوم الاثنين؛ إذ تشير التوقعات إلى أن غصن ليس لديه النية لمشاركة تفاصيل هروبه؛ لحماية الشخصيات التي ساعدته في اليابان، ومنها ضابط أمريكي سابق رفيع المستوى.

من المؤكد أن الملايين من الأشخاص، وعشرات البلدان، حول العالم ستراقب تعليقات غصن الأربعاء المقبل؛ حيث إنّ عمله لإنقاذ «نيسان» منحه صورة المنقذ، في آسيا وأوروبا والبرازيل، كما أن شهرته الواسعة؛ تمنحه أهمية كبيرة، وطريقة هروبه البوليسية المثيرة، تجعل معرفة تفاصيلها أهم من تشويق أفلام هوليوود التي تتصدر شباك التذاكر في العديد من الدول، فرد الفعل الرسمي الياباني نفسه كان مزيجاً بين الاستنكار وعدم التصديق بأنّ مشتبهاً فيه رفيع المستوى، وتحت المراقبة الشديدة داخل منزل إقامته الجبرية تمكن من الطيران عبر المحيطات بجواز سفر فرنسي احتياطي لم يعرف إلى الآن متى صدر ولا كيف صدر!! بعد أن تحفظت المحكمة على ثلاث جوازات بحوزته من فرنسا والبرازيل ولبنان.

1- كيف خرج من منزله على الرغم من المراقبة؟

في بداية الأمر ذكرت التقارير أن فرقة عسكرية ترتدي ملابس موسيقيين استطاعت تهريب كارلوس غصن من داخل منزله بعد انتهاء حفلة ميلادية؛ عبر وضعه في صندوق آلة موسيقية (جيتار)، غير أن هذه الرواية سرعان ما بددتها كاميرات المراقبة الحكومية التي أظهرت غصن يخرج من منزله عقب انتهاء الحفل بشكل عادي من دون أية عوائق.

في وقت لاحق، قالت ثلاثة مصادر مطلعة، أمس السبت، إن غصن فر من منزله في طوكيو؛ بعدما أوقفت شركة أمن خاصة، استأجرتها «نيسان» مراقبته؛ حيث ذكرت المصادر أن «نيسان» كلفت شركة أمن خاصة بمراقبة غصن، الذي أفرج عنه بكفالة إلى حين محاكمته؛ لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية، مضيفة: إن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته؛ نظراً لأن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة، وقالت المصادر: إن الشركة أوقفت المراقبة بحلول 29 ديسمبر/كانون الأول، وهي رواية لا تتناقض مع رواية كاميرات المراقبة الحكومية؛ لأن كاميرات المراقبة الحكومية رصدت بالفعل خروجه، بينما كاميرات المراقبة الخاصة بشركة «نيسان» كانت قد توقف بالفعل، غير أن وجود كاميرات ل«نيسان» حول وداخل منزل غصن يمنحه قرينة قانونية في ادعاءاته بأن ما يواجهه هو عمل مدبر من قبل الشركة؛ للتخلص منه.

2- كيف وصل من منزله في طوكيو إلى مطار أوساكا؟

الرواية الأولى التي أبرزتها التقارير كانت تشير إلى فرقة موسيقية، وشخص تم وضعه داخل صندوق خشبي، تم نقله من طوكيو إلى مطار أوساكا؛ حيث غادر من هناك على متن رحلة متجهة إلى تركيا داخل صندوق خشبي، غير أن التفاصيل اللاحقة أظهرت ثقوباً عدة في الرواية، خاصة مع وجود تناقضات عدة بين الروايتين (اليابانية والتركية)، فكاميرات المراقبة أظهرت خروج غصن بشكل عادي من منزله في نفس يوم هروبه؛ لكنها أظهرت أن الوقت بين خروجه من منزله وموعد إقلاع رحلة الطيران التي غادر من خلالها من مطار أوساكا استغرق أقل من 9 ساعات في حين المسافة بين المدينتين تزيد على 490 كلم، ليظهر لغز جديد حول طريقة وصوله إلى أوساكا بدون طائرة، وفي ظل ازدحام مروري شديد يعد ضمن الازدحامات الأشهر بين المدن اليابانية، تبدو الرواية محيرة على فرضية انتقاله من طوكيو لأوساكا عبر وسيلة نقل غير جوية، في حين تشير المعلومات أن هناك الكثير من رحلات الطيران العارض «تشارتر» تسير بين طوكيو وأوساكا، وهو ما قد يمهد لخلل أمني وقانوني آخر لدى السلطات الأمنية اليابانية، قد تكشفه التحقيقات في وقت لاحق، وهو ما ألمح إليه كينجي تاكانيشي المتحدث باسم الشركة التي تدير مطار كانساي الدولي بأوساكا بقوله: هروب غصن لا يزال لغزاً محيراً كيف تمكن من السفر لأكثر من 300 ميل من طوكيو إلى أوساكا، وكيف تمكن من ركوب الطائرة الخاصة دون أن يتم اكتشاف أمره؟

3- كيف هرب من مطار أوساكا إلى تركيا؟

أظهرت المعلومات أنه من المرجح أن صالة هادئة في ركن بثالث أكبر مطار باليابان كانت المكان الأخير الذي وطأته قدما كارلوس غصن قبل فراره من البلاد، وتحوله من رئيس تنفيذي سابق لشركة نيسان لصناعة السيارات إلى أحد أشهر الهاربين في العالم؛ حيث قالت الشركة التركية (إم.إن.جي) المشغلة للطائرة الخاصة التي أقلت غصن إلى تركيا والطائرة الأخرى التي أقلته بعدها إلى بيروت، إن غصن سافر من مطار كانساي الدولي في مدينة أوساكا، الأمر الذي يعني أنه رحل من منطقة الصالة الصغيرة التي تستخدم حصرياً للرحلات الخاصة، وقالت الشركة: إن أحد موظفيها قام بتزوير السجلات حتى يظهر اسم غصن في الوثائق الرسمية.

في المقابل، قال كينجي تاكانيشي المتحدث باسم المطار «لابد أنه تعين عليه أن يجتاز المكان كراكب وربما كان متنكراً»؛ حيث سبق لغصن التنكر عندما تم الإفراج عنه بكفالة أول مرة في مارس/‏آذار؛ حيث غادر مركز احتجازه متخفياً في هيئة عامل؛ ليتجنب وسائل الإعلام، كما قال تاكانيشي المتحدث باسم المطار: إن الخصوصية هي عامل جذب كبير للمسافرين الأثرياء في قاعة «بوابة تامايورا الممتازة» - وتعني لحظة خاطفة- لركاب الطائرات الخاصة.

يدفع ملاك الطائرات الخاصة 200 ألف ين (1850 دولاراً) مقابل استخدام هذه الصالة في أوساكا؛ حيث تطبق الإجراءات المعتادة لسفر الأشخاص وشحن المتاع، وقال تاكانيشي: إنه يتم فتح الحقائب التي لا تستوعبها أجهزة الفحص بالأشعة وتفتيشها، وهو ما يعني أنه لم يتم تهريب غصن في حاوية على متن الطائرة!

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مسؤولي الهجرة لم يكن لديهم أي بيان بسفر غصن الذي يحمل جوازات سفر عدة (فرنسية ولبنانية وبرازيلية)، وقال حارس أمن في الصالة الخاصة «أعتقد أنه كان بإمكاني التعرف إلى غصن لو كنت دققت النظر في وجهه؛ لكننا في الحقيقة لا ننظر إلى وجوه الناس»، وأضاف: «سيكون من الأصعب تحديده إذا كان متخفياً أو ضمن مجموعة».

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قال مسؤول في المطار طلب أيضاً ألا ينشر اسمه، إن شركات الطيران في الأغلب تستعين بشركات أمن خاصة في اليابان؛ لإجراء الفحص الأمني وفحص الحقائب على خلاف دول أخرى يقوم فيها مسؤولون أمنيون أو مسؤولون عسكريون بتلك المهام.

4- من ساعد غصن لتنفيذ خطة جرت أحداثها في ثلاث دول؟

قال غصن، البالغ من العمر 65 عاماً، إنه رتب هروبه بمفرده؛ لكن، بحسب «وول ستريت جورنال»، فإن هناك شخصاً يرافقه في رحلته من أوساكا إلى إسطنبول، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية، وخبير أمني بمسائل الهروب السري اسمه «مايكل تايلور»، ونقلت الصحيفة عمن سمتهم بالأشخاص المطلعين على المسألة، أن غصن تسلل من اليابان في صندوق خشبي للآلات الموسيقية برفقة خبيرين أمنيين على متن طائرة خاصة من مطار أوساكا في اليابان في وقت متأخر من يوم الأحد، ووفقاً لنفس المصادر، تم التخطيط للهروب منذ أشهر، ولم يتم اتخاذ القرار الحاسم إلا بعد أن أصبح غصن مقتنعاً بأن محاكمته قد تستمر لسنوات.

وبحسب الصحيفة، تستند كل هذه التفاصيل إلى تحقيقات تجريها السلطات التركية واليابانية مع أشخاص على دراية بالموضوع، والصور التي التقطت من كاميرات مراقبة، إضافة إلى المحادثات مع أشخاص مقربين من غصن والذين من المحتمل معرفتهم بهذا الأمر مسبقاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن الصندوق الذي نقل غصن كان يحتوي على ثقوب من الأسفل؛ من أجل عملية التنفس، إضافة إلى عجلات صغيرة؛ لتسهيل الحركة والنقل، مضيفة: إنه بحسب سجلات الطيران الياباني، فطائرة غصن غادرت إلى إسطنبول في الساعة 11:10 مساء يوم الأحد، في رحلة استمرت لأكثر من 12 ساعة في الجو قبل الهبوط في مطار أتاتورك صباح يوم الاثنين؛ حيث قام موظف في أرض المطار بالتقاط صورة لغصن، وهي الآن بيد القضاء التركي، ثم تم نقل غصن في سيارة عبر المدرج إلى طائرة أصغر نقلته إلى لبنان.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن موظفاً اسمه «أوكان كوزمين» رافق غصن في رحلته الثانية من تركيا إلى لبنان، ويعمل كوزمين لدى شركة «ام ان جي» المسؤولة عن إدارة الطائرتين اللتين استخدمتا لنقل غصن؛ حيث تقدمت الشركة بشكوى ضد الموظف، متهمة إياه بالضلوع في عملية تهريب غصن.

5- من الأشخاص الخارقون

- أوكان كوزمين

استجوبت السلطات التركية الموظف «أوكان كوزمين» وثمانية أشخاص آخرين؛ حيث أوضح للمحققين كيف تم استخدام الصندوق لتحميل غصن على متن الطائرة في أوساكا، ويوم الجمعة، قال ممثلو الادعاء الأتراك إنهم اتهموا كوزمين إلى جانب أربعة من الطيارين الذين يعملون في سلاح الجو التركي بتهريب المهاجرين؛ حيث تم إرسال الرجال الخمسة إلى السجن في انتظار المحاكمة.

- جورج أنطوني زايك

فيما لم يرافق «مايكل تايلور» غصن في الرحلة الثانية من إسطنبول إلى لبنان، تم التعرف إلى الرجل الآخر الذي سافر مع تايلور وهو «جورج أنطوني زايك»؛ حيث عمل جورج زايك موظف أمن في شركات يملكها تايلور، وفقاً لملفه الإلكتروني المنشور على مواقع التوظيف.

- مايكل تايلور

في وقت سابق احتل تايلور عناوين الصحف، عندما ساهمت شركته المتخصصة في الأمن الدولي ومقرها بوسطن، في عملية تخليص مراسل صحيفة نيويورك تايمز «ديفيد رودي» من أسر «طالبان» في أفغانستان من عام 2009، وقضى تايلور مؤخراً وقتاً في أحد سجون الولايات المتحدة بعد اتهامه بالاحتيال والتزوير في عقود وزارة الدفاع بمبلغ 54 مليون دولار، وقد اعترض تايلور؛ من خلال محاميه على هذه التهم، قائلاً: «إنه رجل أعمال شرعي»، وتم إطلاق سراحه في ديسمبر/‏‏كانون الأول 2015، وأعادت له الحكومة مبلغ مليوني دولار تم حجزها مسبقاً.

وقال مطلعون في التحقيق التركي، إنه وبعد هبوطه في تركيا، يوم الاثنين، شق الرجل الذي تم تحديد هويته وهو «أنطونيو زايك» طريقهما إلى مطار إسطنبول الجديد واستقلا رحلة تجارية لبيروت، بجوازات سفر تركية عند الوصول والمغادرة.