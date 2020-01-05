بول فولكر.. قاهر التضخم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بول أدولف فولكر الابن، هو اقتصادي أمريكي، شغل منصب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال عهد الرئيسين الأمريكيين جيمي كارتر ورونالد ريجان من أغسطس 1979 إلى أغسطس 1987. ويعزى إليه الفضل في إنهاء موجة التضخم المرتفع التي شهدتها الولايات المتحدة خلال سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي. يشار إلى أن فولكر شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري للإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس باراك أوباما من فبراير 2009 إلى يناير 2011.

ولد فولكر في الخامس من سبتمبر من عام 1927، وهو ابن ألما لويزي وبول أدولف، وينتمي إلى أصول ألمانية. تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة «Teaneck» الثانوية، وفي عام 1949، تخرج في كلية «ورو ويلسون» ذات التوجه السياسي. وفي أطروحته، انتقد سياسات الاحتياطي الفيدرالي بعد الحرب العالمية الثانية، لفشلها في كبح ضغوط التضخم.

عمل فولكر مساعداً للأبحاث في المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قبل أن يكمل تعليمه الجامعي في جامعة هارفارد ويحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد السياسي.

في عام 1952، عمل فولكر محللاً اقتصادياً في المجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لكنه ترك العمل في عام 1957، ليصبح خبيراً مالياً في بنك «تشيس مانهاتن». وفي عام 1962، عينه روبرت روسا، وكيل وزارة الخزانة للشؤون النقدية، في منصب مدير التحليل المالي في الوزارة.

وخلال عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، عُيّن فولكر وكيل وزارة الخزانة للشؤون النقدية الدولية من عام 1969 إلى عام 1974، كما لعب دوراً مهماً في إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب في ال 15 من أغسطس من عام 1971، وهو ما أدى إلى انهيار نظام «بريتون وودز». واعتبر فولكر تعليق التحويل إلى الذهب «الحدث الأكثر أهمية في حياته المهنية».

رشحه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لمنصب رئيس مجلس إدارة المجلس الاحتياطي الفيدرالي في 25 يوليو من عام 1979، ووافق عليه مجلس الشيوخ، ليتولى مهامه في السادس من أغسطس من ذلك العام. وأعاد الرئيس رونالد ريجان تعيين فولكر لولاية ثانية في عام 1983.

واعتبر التضخم تحدياً اقتصادياً وسياسياً في الولايات المتحدة خلال سبعينات القرن الماضي، وكان الفضل للسياسات النقدية التي وضعها فولكر في كبح جماح معدلات التضخم الكبيرة في البلاد. وخلال فترة زمنية قصيرة، انخفض التضخم الأمريكي من 14.8% في 1980 إلى أقل من 3% بحلول عام 1983.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة فولكر سعر الفائدة على الأموال الاتحادية، التي بلغ متوسطها 11.2% في عام 1979، لتصل إلى 20% في يونيو 1981، في حين ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21.5% في عام 1981.

بعد مغادرته للمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 1987، أصبح فولكر رئيساً لشركة الخدمات المصرفية البارزة في نيويورك، «ولفنسون أند كو» التي يديرها جيمس ولفنسون، والذي أصبح في ما بعد رئيساً للبنك الدولي.

وخلال عامي 2004 و2005، قاد فولكر تحقيقاً مستقلاً في برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغذاء»، وفي عام 2002 قاد جهداً غير ناجح في فضيحة محاسبية لشركة «آرثر أندرسون».

اختاره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعد أقل من شهر من وصوله إلى البيت الأبيض رئيساً ل «مجلس الإصلاح الاقتصادي الاستشاري»، وهي المهمة التي قدم فيها «قاعدة فولكر» الشهيرة، التي حظرت على البنوك الأمريكية استخدام أموال المودعين في المضاربة في استثمارات لا تحقق فائدة لهم، حيث اعتبر أن هذه الممارسات لعبت دوراً كبيراً في إحداث الأزمة.

وفي عام 2013، شكّل ما يسمى ب«حلف فولكر» في نيويورك، وهو عبارة عن مؤسسة تهدف إلى إعادة ثقة المواطنين في الحكومة وتعزيز فاعلية الجهات الإدارية والحكومية.

توفي فولكر في الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2019 عن عمر ناهز 92 عاماً.