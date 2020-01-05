شكرا لقرائتكم خبر عن «الهامش».. عبء على المستثمرين وفائدة لشركات الوساطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

خلقت «تداولات الهامش» حالة إيجابية في أسواق المال الإماراتية منذ بداية تطبيقها في عام 2012، عندما كانت تتعافى الأسواق من الأزمة المالية العالمية، وساهمت في رفع السيولة، وغطت عمل الكثير من شركات الوساطة آنذاك.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.. فسرعان ما تحولت هذه التداولات إلى عبء على المستثمرين، نتيجة انخفاض الأسعار، ما دفع العديد منهم إلى الاحتفاظ بالسهم لفترات أطول، الأمر الذي اضطرهم إلى دفع فوائد أعلى، وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة عند البيع، وذلك في الوقت الذي غالت فيه بعض شركات الوساطة في نسب فوائد تسهيلات الهامش، مستغلة حاجة العملاء للسيولة.

وتدور الإشكالية هنا عن من يتحمل مسؤولية خسائر المستثمرين، هل المستثمر نفسه، الذي وجب عليه الوعي الكافي بالاستثمار، أم شركات الوساطة التي من المفترض أن تنصح المستثمرين بالمخاطر، وترشدهم إلى الأسهم الرصينة، وحدود الإقراض، لتجنب وقوعهم في فخ الفائدة المتراكمة، أمام «حرق الأسعار»، أم شركات المساهمة العامة المتعثرة التي خذلت مساهميها وقلصت سيولة الأسواق؟

”الخليج 365”، فتحت هذا الملف والتقت العديد من الخبراء والوسطاء في أسواق المال الإماراتية، الذين فضل بعضهم عدم ذكر اسمه، وأوضحوا أن عملية تطبيق «الهامش» في شركات الوساطة تراوح ما بين الجيد والضعيف، فيما دعا آخرون إلى إيقاف شركات عن التداول بالهامش، تكون لديها مخاطرة عالية بسبب الخسائر المتراكمة، مع ضرورة معالجة المشكلة من جذورها، المتعلقة بالشركات الخاسرة وتصويب أوضاعها.

أكد محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، أن التداولات بالهامش كان لها دور مهم منذ إطلاقها في أسواق الإمارات عام 2012، وكانت الأسواق تتعافى نتيجة الهبوط الحاد بسبب الأزمة المالية العالمية، وكان لها أثر إيجابي على السوق وسط إقبال من المستثمرين على شركات الوساطة، لاسيما أنها مرتبطة بتقييمات أسعار المحافظ الحالية، أي كلما ارتفعت قيمة المحفظة فإن قيمة الهامش تكون أعلى بالنسبة للمستثمر.

وبين ياسين أن قوانين الإمارات فيما يتعلق بهذا القانون يكون فيها الإقراض «واحد إلى واحد»، (منح العميل تداولات بقيمة مليون درهم مقابل أسهم مملوكة له بقيمة سوقية تبلغ مليون درهم)، ما يسمح له أن يستعمل هذا الهامش للمضاربة بشكل رئيسي، وليس استثماراً طويل الأجل، لأن الاستثمار طويل الأجل يضطر المستثمر إلى دفع فوائد أعلى ما يزيد من كلفة السهم.

وصاحب ذلك ارتفاع أسعار الأسهم، ووجدنا أن الفوائد استطاعت أن تغطي عمل كثير من شركات الوساطة في تلك السنوات، بل واستطاعت أن تزيد من التداولات، الأمر الذي رفع العوائد بالنسبة ل«الوساطة»، وأيضاً الأسواق المالية، وهذا إيجابي عندما تكون الأسواق مرتفعة أو مستقرة، بيد أن المشكلة بدأت عندما تراجعت أسعار الأسهم، وما تبعها من ردة الفعل السلبية والعكسية لتطبيق مثل هذا النظام في أسواقنا.

انخفاض الأسعار

وأضاف أنه عندما تنخفض أسعار الأسهم تصبح عملية تدويرها أصعب، وتأخذ فترة أطول وبالتالي ترتفع كلفة هذا السهم على المستثمر، ولو استمرت هذه الفترة لأشهر والسهم لم يرتفع سنجد أن المستثمر بدأ يتكبد خسائر في هذا السهم، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التمسك بالسهم، حتى تضاعفت الكلفة بسبب ارتفاع الفائدة وبالتالي أصبح الاحتفاظ بالسهم سلبياً.

ومع انخفاض السيولة، وجدنا أن كلفة الهامش تمثل عبئاً على المستثمرين من حيث قدرتهم على الاستمرار في حمل السهم، خاصة أن معظمهم استعملوا الأسهم الجيدة للمضاربة على أسهم مضاربية التي كانت ضعيفة، ونتيجة لمخاطرها العالية، أصبحت عملية الهبوط فيها أسرع، ومع كل هبوط أسرع أصبحت عملية الخسارة المتكبدة أكبر فوجدنا احتفاظ المستثمرين بأسهم أكثر من اللازم، وذلك لتفادي البيع بخسارة وهذا أدى إلى تكبد محافظهم خسائر كبيرة.

فخ الفائدة

أوضح ياسين أن عملية تطبيق الهامش في شركات الوساطة تراوحت ما بين الجيد، أو الضعيف الذي يضر بالمستثمرين، مبيناً أنه من التطبيقات الجيدة لشركات الوساطة خاصة التابعة لبنوك، الطلب من المستثمرين تسديد الفائدة شهرياً أو كل ثلاثة أشهر على سبيل المثال، ما يجعل المستثمر يعلم ويقر بالمبالغ المحتسبة عليه كفوائد، ويكون مضطراً لبيع جزء من المحفظة إذا لم تكن لديه سيولة مالية تغطي حجم الفائدة.

وقال ياسين: بالرغم من تذمر بعض المستثمرين نتيجة البيع بخسارة، إلا أنها كانت ذات فائدة لهم، بعد هبوط الأسواق لسنوات، وبالتالي جاءت خسائرهم أقل بكثير من الذي اضطر للبيع في سنوات لاحقة.

وعلى جانب الآخر أشار ياسين إلى أن بعض الشركات كانت تحسب الفائدة على المستثمر وتزيدها عليه، وتتركه حتى يصبح الهامش أكثر من «واحد إلى واحد»، وتلقائياً فإن المحفظة الأصلية تصبح لا تغطي المبلغ الموجود، وعلى أثرها العديد من المستثمرين تقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة. وأشار ياسين إلى أهمية خطوة هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق الرقابة على تسديد فائدة الهامش، في سرعة توعية المستثمر بمحفظته، وأخذ قرارات في إغلاق الخسائر مبكراً، حتى أن بعض المستثمرين رأى أن الهامش بات لا يجدي وقام بإغلاقه نهائياً.

أخطاء

قال ياسين إن الأخطاء التي حصلت في عملية تطبيق التداول بالهامش، تمثلت في أن بعض الوسطاء فضلوا خلق أحجام كبيرة من التداول للمستثمرين على حساب الربحية، وكان حساب الهامش جزءاً مهماً في عملية خلق قدرة لتداول أكبر من قدرة المستثمر، غير أن الوسيط لم ينصح المستثمر بالمخاطر بشكل واضح، وبعضهم بات يشتري ويبيع بسرعة كبيرة وبهامش ربح صغير لا يغطي المصاريف أو أنه يغطي، لكن عندما هبط السوق، أكل كل الأرباح التي تحققت، وبالتالي صارت عملية حرق لمحفظة المستثمر. وبين ياسين أن الخطأ الآخر الذي أضر بالمستثمرين، هو أن شركات وساطة تعطي إقراضاً على أي نوع الأسهم، سواء كان جيداً أم سيئاً، وبعض الأسهم كان التداول عليها تحت الدرهم، إلا أنها كانت تتداول بكثرة، ووجدنا إقبالاً مضاربياً عليها، الأمر الذي زاد من مخاطر الإقراض.

وتابع: عندما تتداول الأسهم بأقل من القيمة الاسمية، يجب أن يكون هامش الإقراض أقل من «واحد إلى واحد»، ووجدنا بعض الشركات تقوم بتضييق هذا الهامش على المستثمرين لحمايتهم من أنفسهم أولاً، ومن عمليات تؤدي إلى هبوط هذه الشركات أو فشلها، حيث إن الشركات التي قامت بمثل هذه التصنيفات حمت المستثمرين من خسائر أكبر، غير أن بعض المستثمرين توجهوا إلى شركات وساطة تعطيهم إقراضاً من «واحد إلى واحد»، وتكبدوا نتيجة ذلك خسائر كبيرة.

ولفت ياسين إلى أن من يتداول بالهامش يعتمد بشكل كبير على الملاءة المالية لشركات الوساطة، فكانت حسب رأسمالها تستطيع أن تقرض على الهامش على سبيل المثال ثلاث مرات رأسمالها أو حقوق مساهمين فيها مع تركز 10% كحد أقصى ضمن مساهم واحد، فكان هناك حدود مشروطة في تطبيق النظام، وعندما بدأت «الوساطة» تربح، ارتفعت حقوق المساهمين فيها ورأس مالها ما رفع من حدود الإقراض.

وأشار إلى أنه مع انخفاض الأسواق وجدنا شركات وساطة تغلق وبالتالي فقدنا رؤوس أموال، كما أن الشركات الحالية تتكبد خسائر وقدرتها على الإقراض أصبحت أقل، وبالتالي عملية اختيار نوعية المستثمر الذي يتم إقراضه، والفائدة، كلها عوامل لها دور في وضع ضغوط على نظام الهامش وتخفيض الإقبال عليه وتخفيض قدرة شركات الوساطة على إعطائه للمستثمرين.

شهية الأسواق

قال المحلل المالي وضاح الطه: «إن تداولات الهامش مرتبطة بالشهية العامة للسوق، لاسيما أننا نرى فقداناً للشهية الاستثمارية في ظل التداولات المتدنية من حيث القيمة، كما أن الشركات المشمولة بتداولات الهامش يفترض أن تكون محدودة بالنظر إلى وجود شركات لديها خسائر متراكمة أكثر من 50%، فكلما ارتفعت المخاطرة، يجب إيقاف الشركة التي يتداول بها في الهامش، مع عدم التقليل من حجم المخاطرة الناتجة أيضاً عن الخسائر المتراكمة بأقل من 50% عند شركات أخرى».

وأوضح الطه أن انخفاض السيولة يصعب عملية خروج المضاربين من بعض الأسهم، حيث يعتبر الخروج في هذه الحالة إما اضطرارياً، أو نتيجة تسييل الهامش، مع أهمية الحذر عند استخدام «الهامش» إذا كانت السيولة متدنية أو في حال كانت هناك أسهم تشكل مخاطرة على المستثمر.

وأشار الطه إلى أن شركات وساطة مالية لا تقوم بتقديم النصيحة الأمثل للعميل عند اختيار أسهم تتداول بالهامش، بحيث يكون الاختيار فيه مخاطرة، علماً أن «الوساطة» تدرك ذلك، لكنها تكون بحاجة إلى عمولات بسبب انخفاض أحجام السيولة، وفي ظل الظروف الحالية يجب التأني في تداولات الهامش.

مخاطر عالية

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إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، اعتبر أن التداول بالهامش، يعد من التداولات الخطرة والمكلفة في أسواق المال، حيث إن هناك مخاطر عالية للتداول بالهامش قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمر أو خسارة جزء أو كل رأس ماله.

وأوضح أن هناك مخاطر من إمكانية قيام الوسيط بالبيع في مراحل معينة، إضافة إلى ذلك يعتبر الهامش مكلفاً للمستثمر حيث يسدد المستثمر فوائد مقابل مبلغ التسهيلات الممنوح من الوسيط.

واتفق البريقي على أن سبب ضعف تداولات الهامش في الفترة الحالية هو انخفاض قيمة وأسعار الأسهم، أي عند قيام المستثمر بشراء أسهم بالتسهيلات وانخفاض أسعارها بعد الشراء، يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبة الهامش الأولى، وبالتالي تقيد المستثمر عن البيع أو الشراء وتضعف حركة التداول، ولذلك فإن معظم المتداولين في الهامش قاموا بالشراء بأسعار مرتفعة وبعدها انخفضت الأسعار، ما أدى إلى توقف المستثمر عن التداول والاستمرار في دفع تكاليف الفوائد والانتظار حتى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وبين البريقي أن التداول بالهامش أساساً يهدف إلى مضاعفة كمية الشراء، ومحاولة تحقيق أرباح أكثر، وهو غالباً ما يستخدمه المتداول المضارب، إلا انه قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتصبح الخسائر مضاعفة، ومن ثمّ الانتظار لتعود الأسعار إلى مستويات الشراء غير المؤكدة والمكلفة أيضاً بالاستمرار في دفع الفوائد.

من يتحمل المسؤولية؟

أكد محلل مالي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المستثمر عندما يوقع اتفاقية «المارجن» مع شركة الوساطة عليه أن يقرأ بنودها بشكل دقيق، فمن غير المنصف أن تتحمل شركات الوساطة خسائر المستثمر كاملة، وبالرجوع إلى مزايا شركات الوساطة نجد أنها تجني أرباحاً جيدة من تمويلات الهامش، وذلك بسبب أنها تقترض من البنوك بسعر فائدة منخفض، وتعيد الإقراض بسعر أعلى يفوق 4 أو 5% زيادة عن الأسعار المقترضة من البنوك.

وتابع: لذلك نجد أن شركات وساطة تحقق أرباحاً جيدة من خلال إعادة الاقتراض لتعويض انخفاض التداولات لديها، مع عدم الاتفاق مع الرأي القائل بأن هناك سهماً أمثل تستطيع شركات الوساطة أن ترشد المستثمر إليه، بسبب انخفاض الأسعار إذا ما تم استثناء أسهم البنوك.

ودعا إلى ضبط سعر الفائدة وعدم السماح للوسيط بأخذ سعر فائدة بأسعار أعلى من البنوك، وعدم استغلال وتوريط العميل بأسعار مرتفعة، ما يجعله غير قادر على تحريك حسابه.

وبالمقابل، رأى المحلل المالي أن شركات الوساطة ليست شركات إقراض، لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق العميل أيضاً، بمعنى أن المقترض يجب أن يفهم أصول الاقتراض، وعلى الجهة الأخرى وجدنا انخفاضاً في أسعار الفائدة، إلا أن بعض الوسطاء لم يتجاوبوا مع أسعار الفائدة المنخفضة وأبقوا الوضع على ما هو عليه.

مجالس الشركات

قال د. رضا مسلم، الخبير المالي الشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية»، إن المشكلة الحقيقية تكمن في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والإدارات التنفيذية، التي يجب أن تنفذ ما يطلب منها من مجالس الإدارات، مشيراً إلى أن الذي ساهم في تفاقم مشكلة تداولات الهامش، هي الشركات الخاسرة، مطالباً بحل المشكلة من جذورها، أي معالجة الخسائر المتراكمة للشركات حتى تعود عجلة الدوران للأسهم من جديد.

وبين مسلم أن الذي يلام أيضاً هم المستثمرون نتيجة عدم وعي الكثير منهم حيال الشركات وأوضاعها، في وقت يبحث كل طرف عن مصلحته الخاصة سواء شركات وساطة أو مستثمرين، وهنا نلاحظ أن كثيراً من الشركات تتداول بأقل من القيمة الاسمية لها، ومن هنا تأتي خسائر المستثمرين من وراء التداول بالهامش. وأوضح مسلم أن تداولات الهامش تعتبر أداة مساعدة في أسواق المال، لذلك فإن معالجة أصل الخسائر وسببها يعتبر حلاً جذرياً لتحسين التداولات بشكل عام وتداولات الهامش بشكل خاص.

شركات موقوفة

أكد مدير شركة وساطة فضل عدم الكشف عن اسمه، أن التمويل بالهامش له عقد منفصل عن باقي التداولات، وفيه كافة الشروط، وبالتالي المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المستثمر، الذي وجب عليه قراءة العقد بصورة معمقة، مشيراً إلى أن شركات الوساطة لا تضع الفائدة من أموالها الخاصة، وإنما تقترض من البنوك التي لديها شروط معينة في سداد هذه القروض، وتقوم بالتالي «الوساطة» بإقراضها للمستثمرين بفائدة أعلى بهدف الربح.

ولفت الوسيط المالي إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الشركات الموقوفة عن التداول، بات المستثمرون فيها عالقين، وغير قادرين على تسييل أسهمهم، ما شكل ضغطاً على أسهم أخرى، كما أن شركات الوساطة ممنوع عليها التصرف بالأسهم إلا بموافقة العميل، سواء على الاحتفاظ بالسهم، أو البيع أو الدفع.

اقتراحات وحلول

أوضح محمد ياسين أن بعض شركات الوساطة تتحمل خسائر في محافظ عملائها، فحتى نشجع المستثمرين على تنشيطها يجب تغطية هذه الخسائر، إذا ارتفعت أسعار الأسهم، وبالتالي تعافت الأسواق المالية، وارتفعت أحجام التداول، فارتفاع أسعار الأسهم يخفف من كمية الهامش المقترضة وتصبح قيمة المحافظ أعلى ما يعطي المستثمرين الثقة بحيث لا يكون ضغوط بيع عليهم، ويمكنهم ضخ مبالغ جديدة في محافظهم أو يستخدمون حدود الإقراض الأعلى لديهم نتيجة ارتفاع أسهم المحفظة إلى الاقتراض بالهامش بشكل أكبر.

وأردف قائلاً: لا تزال رؤوس أموال شركات الوساطة ضعيفة حالياً، ولن تكون بنفس المقدار الذي تستطيع فيه مواكبة الطلبات في حال ارتفعت أحجام التداول بشكل مستمر إلى حدود مليار درهم يومياً بدلاً من 400 مليون درهم كمتوسط حالياً.

وقال ياسين: إذا ارتفعت أحجام التداولات ستزيد إيرادات الشركات، وترتفع أسعار الأسهم، وسنجد ثقة أكبر في السوق من قبل المستثمرين، الذين يأتون إلى شركات الوساطة بهدف إقراضهم، ما يدفع هذه الشركات إلى رفع رؤوس أموالها، أو إيجاد طرق أخرى للاقتراض، وتقوية حقوق المساهمين، كي تكون لديها ملاءة مالية أعلى، ومن ثم نستطيع التحدث عن تنشيط التداول بالهامش في أسواق الإمارات.

من جانبه، اقترح إياد البريقي، على المستثمر عدم استخدام مبلغ التسهيلات كاملاً من المرة الأولى، والاحتفاظ بمبلغ من التسهيلات تحسباً لانخفاض الأسعار، حتى لا يضطر المستثمر للتقيد في التداول، وتكون له مساحة حرية أكبر للتداول.

وشدد على ضرورة أن يدرك المستثمر المخاطر من التداول بالهامش، ومحاولة استخدام مبلغ التسهيلات في شركات مدرجة ذات أداء قوي تجنباً للخسائر.

وأضاف: بإمكان المستثمر أيضاً في حال انخفاض نسبة الهامش الأولى عن المتفق عليه، تبديل الأسهم المشتراة سابقاً إلى أسهم أخرى بالاتفاق مع الوسيط والالتزام بالحفاظ على هامش الصيانة وعدم التأثير على هامش الصيانة، وهو أيضاً خيار جيد للمستثمر يمكنه الاستفادة منه.

وضاح الطه قال: إذا كانت السيولة متدنية، تكون مسألة استراتيجية الخروج من السهم صعبة وتزداد بالتالي المخاطرة عند استخدام الهامش، ومن هنا ننصح المستثمرين بضرورة اختيار السهم الرصين عند القيام بهذا النوع من التداول، وعدم الذهاب للحدود القصوى في «المارجن»، مع أهمية متابعة سيولة السهم والتفكير باستراتيجية الخروج قبل الدخول حتى يتمكن المشتري من سداد الهامش.



مستثمرون يشكون ارتفاع الفوائد



شكا بعض المستثمرين من أن شركات وساطة تغالي في الفوائد على تسهيلات الهامش، كما أن هناك تفاوتاً في نسب الفائدة بين هذه الشركات من مستثمر إلى آخر، مطالبين بوضع ضوابط بشأنها.

وفي رده على ذلك، أوضح وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن ارتفاع الفائدة وانخفاضها مرتبطان بإستراتيجية الشركة في التعامل مع العميل، مؤكداً أن هناك بالفعل تفاوتاً في نسب الفائدة من عميل إلى آخر، بالنظر إلى فاعلية المستثمر في التداولات، وإذا ما كان لديه تداولات يومية وبصورة نشطة فمن حقه أخذ العديد من الامتيازات، على عكس المستثمر الذي يأخذ تسهيلات، ولا يعمل أي شيء. وأشار الخطيب إلى أن شركات الوساطة عندما تزيد العبء على المستثمرين، فهو نتيجة ارتفاع الأعباء المالية عليها، من حيث الرسوم وارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، مطالباً بتعاون أكبر بين الأسواق وشركات الوساطة فيما يتعلق ببند الرسوم والإيجارات.

وفيما يتعلق بالمبالغة في رفع نسبة الفائدة على العميل، قال الخطيب: نعم فوائد شركات الوساطة أعلى من أسعار البنوك، لكنها تعتبر مخرجاً شركات الوساطة لتعويض النقص في التداولات اليومية في الأسواق، لاسيما أن هذا الدخل الوحيد لديهم، فإذا اقتنع العميل بالشروط، فعليه القبول، وإذا لم يقتنع فله حرية البحث عن مكان آخر.