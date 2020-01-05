شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل الأسواق مع الضربة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رد فعل السوق الفوري على التفاقم المفاجئ للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من النوع الذي يمكن التنبؤ به، حيث هبطت الأسهم وارتفعت أسعار النفط. وتراجعت العوائد على سندات الحكومة الأمريكية والسندات السيادية الألمانية - الملاذات الآمنة التقليدية.

كانت ردة فعل الأسواق الفورية على الغارة الجوية الأمريكية التي أودت بحياة جنرال إيراني بمثابة كتاب مدرسي مفتوح، لكنها أثارت أيضاً مستجدات قصيرة ومتوسطة الأجل لم يتم استيعابها بشكل كاف من قبل المتداولين والمستثمرين.

وطالما أن الصراع بين البلدين لا يزداد حدة، فمن المرجح أن يتم إغراء قوى السوق بالتخلص سريعاً من رد الفعل الأولي للمخاطرة والتقليل من أهمية العناصر طويلة الأجل. قد يكون ذلك مفهوماً، لكنه سيكون أيضاً استجابة جزئية جداً في الموازنة بين ظروف السوق المواتية على المدى القصير مع حالة عدم اليقين المتزايدة على المدى الطويل.

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يعد مقتل قاسم سليماني تصعيداً كبيراً في فترة طويلة من التوترات المنخفضة الشدة والحرب غير المتكافئة. ولم يكن ذلك مفاجئاً في ظل موقف سليماني ومكانته داخل البلاد، وقد وعد آية الله علي خامنئي، بالانتقام الشديد من الولايات المتحدة. يأتي هذا في منطقة مليئة بالحروب بالوكالة والتكتيكات غير المتماثلة التي تواصل جذب الجهات الخارجية، بما في ذلك قرار تركيا هذا الأسبوع التدخل في ليبيا. كان رد فعل السوق الفوري على هذا التفاقم المفاجئ للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من النوع الذي يمكن التنبؤ به، حيث هبطت الأسهم وارتفعت أسعار النفط. وتراجعت العوائد على سندات الحكومة الأمريكية والسندات السيادية الألمانية - الملاذات الآمنة التقليدية -. و ينطبق ذلك على إمدادات النفط والنمو العالمي وثقة المستهلكين والشركات. كان حجم التحركات على الأصعدة الثلاثة ضئيلًا نسبياً، وهو ما انعكس جزئياً عند بدء تداولات الجولة الصباحية يوم الجمعة.

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت الأسواق مرهونة بعدم المبالغة في رد الفعل تجاه الصدمات السياسية والجيوسياسية لسببين: أولاً، الاعتقاد بأنه لن يكون هناك تكثيف كبير لاحق للصدمة الأولى؛ وثانياً، أن البنوك المركزية كانت مستعدة وقادرة على كبح التقلبات المالية.

واليوم، تستمد النظرة الأولى الدعم من نفس الحجة التي مفادها أن الغارة الجوية، بدلاً من اعتبارها عملاً عسكرياً أمريكياً غير مبرر، كانت رداً على الأعمال الإيرانية - بما في ذلك الهجمات على طائرات أمريكية بدون طيار وسفن نفط وسفارة وحقول نفط سعودية - كان هذا الهجوم أيضاً استباقاً لعمل إيراني وشيك. مع ذلك ، يكثر الحديث عن هدف محدد هو استعادة الردع الأمريكي بدلاً من حرب شاملة كخطوة تالية. هذا لا يعني أن الأسواق تستبعد احتمال وقوع هجمات إيرانية والمزيد من عمليات الانتقام الأمريكية. لكنها ترى أن الأمور تحت السيطرة نسبياً ولن تتطور إلى صراع مسلح مفتوح بين البلدين.

وينتج تأكيد الرأي الثاني عن التوسع المستمر في ميزانيات البنوك المركزية، وخاصة تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. إضافة إلى ذلك، يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي العودة إلى خفض أسعار الفائدة كما فعل العام الماضي في حالة زيادة تقلبات السوق.

هذا ليس استنتاجاً غير معقول على المدى القصير. لكنه أيضاً موضع شك، لاسيما بالنظر إلى مخاطر سوء التقدير من أي من الجانبين. علاوة على ذلك، فهو يلخص المجموعة المتزايدة من التحديات التي تواجه الأسواق على المدى الطويل. لذا يحتاج المستثمرون إلى موازنة الزخم الإيجابي المستمر للسوق على المدى القصير مع عدم اليقين المتزايد الذي لا يشمل فقط العناصر الجيوسياسية، بل القضايا الاقتصادية والمالية والمؤسسية.

فالمستثمرون لآجال طويلة الذين تغريهم معادلة الشراء وقت هبوط الأسعار مرة أخرى، سوف يكررون ذلك كجزء من استراتيجية شاملة أكثر انتقائية بشكل متزايد بهدف الاحتفاظ بالحد الأعلى من المكاسب على المدى القصير وحماية حيازاتهم من الشكوك المتزايدة. ويشمل ذلك التأكيد على تداولات الأسهم ذات الجودة العالية التي ترتكز عليها ميزانيات عمومية قوية وتولد تدفقات نقدية عالية، إضافة إلى مقاومة الإغراء القوي للتحولات على نطاق واسع بعيداً عن الأصول الأمريكية لصالح الاستثمارات الدولية، وتقليص تعرضهم لقطاعات السوق ذات السيولة المنخفضة بطبيعتها، والتي شهدت تداعيات غير مباشرة من حوافز البنك المركزي الاستثنائية .

* استشاري أول شركة أليانز