تركيا: تورط أجنبيين بعبور غصن إسطنبول في طريقه إلى لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تركيا، أمس السبت، عن تورط أجنبيين في عملية عبور الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن مدينة اسطنبول خلال رحلة فراره عشية ليلة رأس السنة من اليابان إلى لبنان.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول، في مقابلة أجرتها معه قناة «سي إن إن ترك»، إنّ «ثمة أجنبيين متورطان في مرور (غصن) عبر تركيا، من دون أن يعطي أي توضيح بخصوص جنسيتيهما أو الأدوار التي لعباها».

وفتحت تركيا تحقيقا حول الظروف التي أتاحت له المرور عبر اسطنبول ويتركز اهتمامها على رحلتين مشبوهتين، وفق وكالة ديميرون التركية.

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وأوضح الوزير التركي أنّه بعد استجواب سبعة أشخاص السبت بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وضع خمسة قيد الاحتجاز الاحتياطي، مضيفا أن تحقيق النيابة العامة مستمر، ونفى جول تلقي أي طلب قضائي من السلطات اليابانية.

ويتركز التحقيق، بحسب وكالة ديميرون، على رحلتين خاصتين، الأولى آتية من أوساكا في اليابان، مسجلة تحت اسم الرحلة TC-TSR وقد حطت الاثنين حوالى الساعة 5,15 (2,15 بتوقيت جرينتش) في مطار أتاتورك، والثانية طائرة من طراز «بومباردييه تشالنجر 600» مسجّلة TC-RZA حطت في اليوم نفسه في المطار عند السادسة (3 بتوقيت جرينتش) وأقلعت باتجاه بيروت.

(أ ف ب)