لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة (53)



1- الافتقار إلى الحماس:



يصعب أحياناً إشعال الحماس عند مواجهة التحديات العديدة التي يمكن أن تواجه إحدى شركاتك الناشئة. ولكن من دون إظهار الدافع لأولئك الذين يعملون من أجلك، سيكون من المستحيل تقريباً تحقيق النجاح. وهذا المبدأ له نفس الصلة بعلاقة المدير بالفريق. حيث يتفاعل الأشخاص مع الحماس بإيجابية وإيمان بالقيادة. وقال والتر كرايسلر، الذي أسس شركة السيارات التي تحمل اسمه، إن السر الحقيقي للنجاح هو الحماس.

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2- انعدام الشغف:



في وقت أصبحت فيه ريادة الأعمال للبعض صيحة يجب اتباعها، يُخطئ الكثيرون بإنشاء مشاريعهم اعتماداً على الأفكار الجيدة وحدها والمدرة للدخل، من دون وجود شغف بالفكرة أو اهتمام مسبق بها. وتفكير بعض رواد الأعمال بهذه الطريقة تسبب في فشل أكثر من 9% من الشركات الناشئة، فقلة الشغف الخاص بالمنتج، والتعامل معه كمشروع تجاري بحت جعل منه مهمة متعبة وثقيلة على النفس.



3- التسعير:



ربما أن التسعير لا يأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى فشل الشركات الناشئة، لكن هناك بعض الشركات الناشئة التي تقدم أسعاراً أعلى في السوق تكون أكثر عرضة للفشل، إلا أن هذا أمر نسبي، فأسعار أعلى من السوق، تعني ألا يتجاوز الفرق بينك وبين أسعار منافسيك 5% كحد أقصى، وكلما قل الفارق عن هذه النسبة، كانت فرصتك في الربح أكبر.