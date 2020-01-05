وزير لبناني سابق: الأزمة تتطلـب 25 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد اللبناني السابق ناصر سعيدي لرويترز، أول أمس، إن لبنان بحاجة إلى حزمة إنقاذ مالي تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، بما في ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.

وزعزعت أزمة لبنان الثقة في نظامه المصرفي، وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفاً محتملاً عن السداد قد يلوح في الأفق للبلد الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين في العالم، بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس/‏‏آذار.

وأخفق السياسيون اللبنانيون في التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر، بعد احتجاجات ضد فساد في مؤسسات الدولة.

وقال سعيدي إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعماً بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريباً نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.

وأضاف سعيدي: «خطورة الوضع الحالي أننا نقترب من انهيار اقتصادي من المحتمل أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي (للعام 2020) بواقع عشرة في المئة».

وقال سعيدي: «صنّاع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذي وصلت إليه مشكلاتنا.. هم يحتاجون إلى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبناني بأن أوقاتاً عصيبة مقبلة».(رويترز)