شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 15 رئيساً تنفيذياً في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر موقع «كومبارابلي»، مؤخراً، ترتيبه السنوي لأفضل الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية، واستخدم بيانات عن 10 ملايين تقييم لموظفي الشركات التي شملها الاستطلاع على مدار عام 2019. وقيّم الموظفون الرؤساء التنفيذيين حسب عدة عوامل، واحتل المديرون التنفيذيون لشركات التكنولوجيا مثل ساتيا ناديلا من «مايكروسوفت»، وجيف وينر من «لينكدإن» مراتب متقدمة في القائمة. في حين أن 9 من أفضل 15 رئيساً تنفيذياً بالقائمة يقودون شركات مقرها الساحل الغربي للولايات المتحدة.وكان الرجال البيض يشكلون الأغلبية العظمى من قائمة أفضل 15 رئيساً تنفيذياً، وكانت لين جوريتش، الرئيسة التنفيذية لشركة «صنرن» للطاقة الشمية، السيدة الوحيدة في التصنيف، محتلةً المركز العاشر. في حين حلّ ساتيا ناديلا وسوندار بيتشاي مراتب متقدمة، ولم تضم القائمة أي شخص من أصول إفريقية أو لاتينية.إليكم في هذا السياق أفضل 15 رئيساً تنفيذياً في الولايات المتحدة:



أريك يوان

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «زووم لاتصالات الفيديو»

المقر: سان خوسيه، كاليفورنيا



أريك أس يوان، هو رجل أعمال وملياردير أمريكي، أسس شركة «زووم لاتصالات الفيديو» التي توفر خدمات بث المؤتمرات عن بعد باستخدام الحوسبة السحابية. ولد أريك في عام 1970 في مقاطعة شاندونج الصينية، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسوب من جامعة شاندونج للعلوم والتكنولوجيا. انتقل يوان إلى الولايات المتحدة في منتصف التسعينات، بعد أن حاول 9 مرات الحصول على التأشيرة. في يونيو من عام 2019، بلغت قيمة مساهمة يوان في «زووم» 3.7 مليار دولار.



ساسان جودارزي

المنصب: الرئيس التنفيذي ل «أنتيوت»

المقر: ماونتن فيو، كاليفورنيا.



تولى ساسان جودارزي منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أنتيوت» لحلول الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في الأول من يناير من عام 2019، ويعمل في الشركة منذ 14 عاماً، وقبل ذلك عمل في شركة «أنفينسيس» بمنصب الرئيس العالمي للمنتجات. ولد ساسان في طهران، وانتقل بعد ذلك للعيش في الولايات المتحدة مع عائلته. حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة سنترال فلوريدا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث وسترن.



ساتيا ناديلا

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «مايكروسوفت»

المقر: ريدمونت، واشنطن



ساتيا نارايانا ناديلا هو مهندس ومدير تنفيذي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» خلفاً لستيف بالمر منذ عام 2014. وقبل أن يصبح الرئيس التنفيذي، كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مايكروسوفت السحابية.

ولد ناديلا في عام 1967 في مدينة حيدر أباد، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات في معهد «مانيبال» للتكنولوجيا. وبعد انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة «ويسكونسن ميلووكي»، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «شيكاجو».



سوندار بيتشاي

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «جوجل»

المقر: ماونتن فيو، كاليفورنيا



سوندار بيتشاي هو مهندس حاسوب وتنفيذي هندي، يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»، وكان يشغل سابقاً منصب نائب الرئيس لأنظمة «كروم» و«أندرويد». ولد في عام 1972 في مدينة تشيناي، عاصمة ولاية «تاميل نادو» جنوبي الهند. عمل والده مهندساً للكهرباء في شركة «جنرال إلكتريك» البريطانية، وأدار مصنعاً لإنتاج المكونات الكهربائية. في أغسطس من 2015، اختير بيتشاي ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»، بعد أن عُيّن سابقاً من قبل لاري بيج في منصب مدير المنتجات.



برايان هاليجان

المنصب: المؤسس والمدير التنفيذي لـ «هاب سبوت»

المقر: كامبريدج، ماساشوستس



برايان هاليجان هو مسؤول تنفيذي ومؤلف أمريكي، يشغل منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هاب سبوت»، المنتجة لبرمجيات التسويق والمبيعات وأدوات إدارة المحتوى وتحليلات الويب وتطوير محركات البحث. كما أن هاليجان محاضر في معهد ماساشوستس. ولد هاليجان في مدينة ويستوود، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة «فيرمونت» ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماساشوستس للتكنولوجيا في عام 2005. في عام 2006، أسس هاليجان شركة «هاب سبوت» بالتعاون مع صديقه دهارميش شاه.



جيف وينر

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «لينكدإن»

المقر: سانيفيل، كاليفورنيا



جيفري وينر، هو رجل أعمال أمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «لينكدإن»، وهي شبكة موجهة نحو العمل والتوظيف. عمل وينر رئيساً مؤقتاً للشركة في ال 15 من ديسمبر من عام 2008، ولعب دوراً رئيسياً في عملية استحواذ «مايكروسوفت» على الشبكة في يونيو 2016، في مقابل 26 مليار دولار. شغل وينر العديد من المناصب القيادية في شركة «ياهو» لأكثر من سبع سنوات ابتداءً من عام 2001، حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة.



تشارلز بوت

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «إتش أي بي»

المقر: سان أنطونيو، تكساس.



تشارلز كليرنس بوت، هو ملياردير ورئيس تنفيذي أمريكي، يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «إتش أي بي» منذ عام 1971. وتمتلك الشركة حالياً أكثر من 300 متجر، وتبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من 20 مليار دولار. ولد بوت في عام 1938، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة «بنسلفانيا»، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية «هارفارد للأعمال».



كيفن لوبو

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «سترايكر»

المقر: كالامازو، ميشيغان

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يشغل كيفن لوبو، منصب المدير التنفيذي لشركة «سترايكر» للأدوات الطبية والجراحة منذ أكتوبر من عام 2012، وتولى أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة في 22 يوليو من عام 2014. انضم لوبو إلى الشركة في عام 2011، وشغل سابقاً منصب رئيس مجموعة منتجات جراحة العظام. وقبل الانضمام إلى «سترايكر»، عمل لوبو في «جونسون آند جونسون» و«كرافت» و«يونيلفر».



جون ليجير

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «تي موبايل»

المقر: بلفيو، واشنطن



جون ليجير هو رجل أعمال أمريكي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «تي موبايل» للاتصالات، وقبل ذلك عمل في شركات «ديل» و«أيه تي آند تي» و«جلوبال كروسينج». جدير بالذكر أن ليجير عضو في جمعية الاتصالات الخلوية والإنترنت (CTIA)، وهي منظمة غير ربحية تمثل صناعة الاتصالات اللاسلكية الدولية، كما كان مديراً لشركة «جلوبال كروسينغ» من أكتوبر 2001 إلى ديسمبر 2003، إضافة إلى شغله لمنصب المدير في شركة «أون» لأشباه الموصلات.



لين جوريتش

المنصب: الرئيسة التنفيذية لشركة «صنرن»

المقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.



لين جوريتش، هي سيدة أعمال أمريكية ومستثمرة تشغل منصب المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «صنرن» لتركيب معدات الطاقة الشمسية المنزلية. أسست جوريتش الشركة في عام 2007 مع زميل لها من جامعة ستانفورد. في عام 2009، حلت في قائمة «فورتشن» لأكثر سيدات الأعمال تأثيراً. وفي عام 2018، حلت في قائمة «فورتشن 40» لأكثر الشخصيات نفوذاً في عالم الأعمال تحت سن الأربعين.



والتر جيلينك

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «كوستكو»

المقر: إساكوه، واشنطن



والتر كريج جيلينك، هو رجل أعمال أمريكي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كوستكو»، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل في مجال التجزئة، وتعتبر من كبرى الشركات في هذا المجال. أصبح جيلينك الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2012، خلفاً لجيمس سنجال. ولد جيلينك في عام 1952 ونشأ في مدينة لوس أنجلوس. بدأ حياته المهنية في شركة «فيدمارت»، وفي عام 1984، انضم إلى «كوستكو»، وشغل فيها عدة مناصب.



بيرت بين

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «أنسايت جلوبال»

المقر: أتلانتا، جورجيا.



في عام 2018 أصبح بيرت بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «أنسايت جلوبال»، وهي شركة للتوظيف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والمالية والهندسة والحكومة والطيران والصيدلة والتأمين والاتصالات والتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



مارك مادير

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «سمارتشيت»

المقر: بلفيو، واشنطن



مارك مادير هو الرئيس التنفيذي لشركة «سمارتسيت»، وهي منصة لإدارة الأعمال والمستندات. وقبل ذلك، شغل مادير منصب نائب الرئيس الأول للخدمات العالمية في شركة «أونيكس سوفت وير».



ريان سميث

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «كوالتريكس»

المقر: بروفو، يوتا



أسس ريان سميث شركة «كوالتريكس» لبرمجيات جمع البيانات في عام 2002 مع شقيقه الأكبر جاريد ووالده سكوت. و«كوالتريكس» هي عبارة عن منصة برمجية تساعد الشركات على تقييم جودة تجاربهم الأساسية الأربعة: العملاء والموظفون والمنتجات والعلامات التجارية.



كريج مينير

المنصب: الرئيس التنفيذي لـ «هوم ديبوت»

المقر: أتلانتا، جورجيا



كريج مينير هو مدير أعمال تنفيذي، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ذا هوم ديبوت»، وهي أكبر تاجر تجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة، وتوفر الأدوات ومنتجات البناء والخدمات. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مركز دعم متجر أتلانتا في مقاطعة «كوب» غير المدرجة في جورجيا.