شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الهند من الذهب تسجل أدنى مستوى في 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر حكومي أمس، إن واردات الهند من الذهب في 2019 هبطت 12% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من العام بعد صعود الأسعار إلى مستوى قياسي.

وقال المصدر إن الهند استوردت 831 طناً في 2019، انخفاضاً من 944 طناً في 2018. (رويترز)

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