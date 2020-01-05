نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل وبالفكر والإبداع أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير ونستخلص من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



تحسين الصورة الذاتية

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يمكنك فعلياً تغيير صورتك الذاتية الخاصة بك بشكل دائم من خلال تصور نفسك بأنك شخص ذو كفاءة وفاعلية عالية. انظر إلى نفسك على أنك متميز للغاية في مهارات إدارة الوقت والشخصية، ثم قم بتشغيل هذه الصور مراراً وتكراراً في مخيلتك حتى يتم قبولها على أنها مجموعة جديدة من الأوامر، وفي تلك اللحظة، سوف تصبح إدارة الوقت بفاعلية سهلة وتلقائية بالنسبة لك.



فهم الذات



إن الطريقة الوحيدة الفعّالة في جعل المرء قائداً عظيماً هو أن يفهم ذاته، فهذا الأمر يعتبر السلاح السري من دون منازع، إذ عليك أن تفهم ذاتك كي تطور من قدراتك كقائد، وعليك التركيز على رغبات أفراد فريقك وطموحاتهم بشكل يومي، وأن تسأل نفسك كل يوم: كيف تريد أن تظهر صورتك للعالم؟ وما الأمور التي تحفزك على الاستمرار في ما تفعله؟