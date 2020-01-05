كيف تحدد المخاطر التي تستحق المجازفة؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل لاحظت وجود قواسم مشتركة بين الناجحين؟

ستجد تسعة من عشرة منهم يتميزون بتحمّلهم للمخاطرة الموجودة في ما هو جديد، والتي كانت سبباً في نجاحهم. وبطريقة أو أُخرى، ستجدهم قد انتهزوا الفرص المتاحة، ولم يخشوا من المخاطرة لينجحوا.

إنّ مواجهة المخاطرة لكثير منا شيء مرعب، هذه النظرة ليست بالخطأ إلا إذا جعلتنا نتراجع أو نتجمد في أماكننا من دون أي إنجاز يُذكر. وكلما طال تجنبنا للمخاطرة أصبح من الصعب التخلّص من الخوف، وبذلك لن نحقق أي تقدم أو نجاح.

إن المخاطرة ليست مرعبة بهذا الشكل إذا نظرت إليها من الوجهة الصحيحة. معظم الناس تنظر إليها من جهة الخسارة التي قد تحدث وحجم ما سيفقدونه إذا فشلوا في الاستفادة من هذه المخاطرة. الأفضل أن نسأل أنفُسنا ما الذي سنربحه إذا نجحت المخاطرة. الخطوات الآتية تحدد ما المخاطر التي تستحق أن نجازف من أجلها:

1- ما الذي سنربحه؟



مع أي مخاطرة تجد نفسك تبحث عن المكاسب الكامنة. لذلك سجل الفوائد التي يمكن أن تحقّقها من هذه المخاطرة في قائمة. اكتب أكبر قدر من التفاصيل. ضع في الاعتبار كلّ فائدة إيجابية محتمل أن تكسبها من هذه المخاطرة. تأكد من وضع المكاسب المالية، العاطفية، والتغيير الذي من المحتمل أن يحدث في حياتك.



2- ما الجوانب السلبية المحتملة؟



إلى جانب الفوائد الإيجابية، هناك بعض الاحتمالات السلبية لكلّ مخاطرة. اكتب في قائمة أُخرى كلّ ما تعتقد إنّه خطأ وضار بالنسبة لك، وما الذي سيحدث إذا تحقّقت بالفعل، وما إذا كنت تستطيع معالجتها.

3- التوازن:



الآن، قارن بين القائمتين، وادرس بدقة من منهما تتفوق على الأُخرى. وهل المكاسب توازي المخاطر؟ وهل هناك اختيار وسطي يحتوي على تحمل بعض المخاطر البسيطة عند البداية من دون حدوث خسائر كبيرة؟

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4- إلى أي مدى مخاوفك واقعية؟



انظر مرّة أُخرى إلى قائمة السلبيات، واسأل نفسك: إلى أي مدى يمكن حدوثها. في كثير من الأحيان ستجد أنّ معظم المخاطر التي كتبتها غير واقعية وموجودة داخل رأسك فقط. قيّم كل الاحتمالات بعناية، ثم قرر إذا كانت تشكل تهديداً حقيقياً لك أم لا.



5- اذهب مع إحساسك:



بعد مقارنة دقيقة للقائمتين، وتحديد ما لها وما عليها، سيكون لديك شعور قوي للمخاطرة الآن أو تأجيلها لفترة لاستعداد أكبر أو تركها تماماً. لا تشعر بالخجل من التراجع إذا شعرت بأنّك لن تستطيع تحمل أو معالجة الجوانب السلبية للمخاطرة. تذكر أنّه يمكنك إعادة تقييم المخاطرة نفسها في وقت لاحق ورؤية ما إذا كانت الأُمور تحسنت بالنسبة لك.



6- اسأل نفسك: لماذا؟



ما الدافع في أن تأخذ هذا المسار لتنجح؟ وهل هي في حالة تجانس مع ما تشعر بأنه هو الطريق الصحيح؟ هل يمكن أن يكون الطمع والأنانية ما يؤثر فيك ويدفعك إلى هذه المخاطرة؟ بمجرد أن يصبح تقييم المخاطرة بهذه الطريقة عادة لديك، ستجد أن ثقتك بنفسك تدفعك بعيداً عن التردد وتتقدم بثبات نحو النجاح الذي ترغبه وتتمناه.



7- كيف تنظر إلى المخاطرة؟

إذا لم تكن تعيش الحياة التي تريدها بحقّ، فما الذي يمنعك أن تفعل ذلك؟ بالنسبة لكثير من الناس التغيير يعني المخاطرة، وإنّ التغيير الكبير يمثل درجة غير مقبولة من المخاطرة.

* ما نوع المخاطرة؟

هي الشيء الذي لن ينتج عنه ما تتمناه. أي إنّه الخوف من المجهول الذي يقيدك في مكانك. كما أنّ الكثير يعتقد أنّ هناك نسبة معيّنة من الأمان في عمل ما نألفه ونعرفه، هذا إلى جانب أنّ محاولة شيء جديد لتحسين حياتنا يشمل الكثير من كلمه «ماذا لو؟».

* كل فرصة جديدة يرتبط بها نوع من المخاطرة:

كلّما غامرنا بعمل شيء خارج نطاق المألوف، فإنّنا نواجه المجهول. لماذا يشعر البعض بالإثارة عند عمل شيء جديد، بينما يخاف الآخرون؟ وما الفرق بين الإثارة والخوف؟ الكثير يعتمد على كونك متفائلاً أو متشائماً.

وبالنسبة للشخص المتشائم، فإنّ «ماذا لو؟» تمثّل الجانب السلبي من الحدث الجديد وتوابعه، وهو ما يؤثر في نظرته للتجديد. واحتمال فشل الحدث يخلق لديهم توقعات مخيفة، وليس معنى ذلك أنه جبان. هذا المتشائم عادة ما فشلت بعض محاولاته السابقة، فأصبح ينظر إلى كل جديد بخوف من فشل جديد.

أما الشخص المتفائل، فقد تكون لديه خبرات ناجحة، وهو ما يساعده على تبني وجهة نظر إيجابية لما هو جديد. بالنسبة للمتفائل هناك دائماً فرصة للنجاح في المجهول. هذا لا يعني أنه أكثر شجاعة من المتشائم، ولكنه يقول داخل نفسه: كل مرة أحاول فعل شيء جديد ينجح ويتحول إلى شيء عظيم. ما الذي سيتغير هذه المرّة ويجعل الوضع مختلفاً؟