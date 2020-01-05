شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب المستقبل الأكثر إبداعاً وإنتاجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت «سيسكو»، مؤخراً، عن مفهوم «مكتب المستقبل» في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث تبنت مقاربة قائمة على التصميم لتحويل مساحات العمل وتسهيل الأنشطة الأساسية وزيادة الإنتاجية، في جزء من برنامج تسريع التحول الرقمي (CDA) في البلاد.

تُعدّ المكاتب بمنزلة مختبر دائم للتطور والابتكار للأفكار والمفاهيم الجديدة، وكلما تطورت التكنولوجيا وتعززت الراحة، خلقت فرصاً جديدة لتحسين بيئة العمل.

تشير التقديرات إلى أنه وبحلول 2020 سيعتبر 60% من الموظفين «متنقلين»، ولم يقتصر التغيير على المكان الذي يعمل فيه الموظفون فحسب، بل تغيرت أيضاً الطريقة التي يتعاونون بها والأشخاص الذين يتعاونون معهم.

وتدعم «سيسكو» هذا الاتجاه، حيث يعمل 59% من موظفيها في موقع مختلف عن مديريهم، ويعمل 48% من موظفي الشركة مع زملائهم المقيمين في مناطق زمنية مختلفة، ويعمل 79% عن بعد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

لقد شهدنا زيادة بنسبة 50% في كثافة التعاون في مكان العمل على مدار السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، يقضي العاملون في مجال المعرفة 90% من وقتهم في الاجتماعات، وهذه العادات المتغيرة ما هي إلا مؤشر قوي على أهمية تنظيم وتنسيق المكاتب بعناية أكبر.

وأفاد استطلاع «سيسكو» العالمي حول استخدام مساحات العمل عن استخدام أقل من 50% من مساحة المكتب بكفاءة، وهو ما يعني أن هناك إمكانات هائلة كامنة يمكن الاستفادة منها عبر إعادة تصميم مساحة المكاتب، وتحويلها إلى مناطق أكثر فاعلية للموظفين للتعاون في العمل على المشاريع.

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واستجابت «سيسكو» للطبيعة المتغيرة للمكتب من خلال تطوير تقنيات جديدة تجعل مكان العمل أكثر ذكاءً وكفاءة وتعاونية للموظفين، لتصبح في طليعة الشركات التي توفر الحلول العصرية لمكاتب المستقبل عبر تطبيقاتها البسيطة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وغيرها بمنزلة أدوات جوهرية تساعد الشركات في تعزيز بكفاءتها.

وكشفت «سيسكو» مؤخراً عن مفهوم «مكتب المستقبل» في موقع «إكسبو 2020-دبي»، حيث تبنت مقاربة قائمة على التصميم لتحويل مساحات العمل وتسهيل الأنشطة الأساسية وزيادة الإنتاجية، كجزء من برنامج تسريع التحول الرقمي (CDA) في البلاد، والذي من خلاله ستقوم «سيسكو» بالتعاون مع دولة الإمارات، لدعم طموحاتها في تحقيق مستقبل أكثر ذكاءً واتصالاً.

وبصفتها شريك الشبكات الرقمية الرسمي في معرض إكسبو 2020 - دبي، تعمل «سيسكو» على تهيئة موقع الحدث العالمي ليكون الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في تاريخ الحدث، وسيشكل «مكتب المستقبل» جزءاً أساسياً من نظام الاتصالات الذي يمتاز بالتخطيط والتشغيل السلس في الموقع، حيث سيتيح مزيج دقيق من التصميم والأثاث والتكنولوجيا للموظفين التعامل مع مجموعة من المهام، من التعاون والإبداع المشترك إلى التركيز بسهولة وكفاءة أكبر.

وكجزء من منهجيتها الواسعة، تدمج تقنيات «سيسكو» عملية ربط الطرق الداخلية مع خدمات تحديد الموقع والتنقل بين غرف الاجتماعات وغيرها من المواقع المهمة في بيئة مكتبية، ولمزيد من الراحة، تم تضمين روابط تحديد الموقع في دعوات غرف الاجتماعات.

وتم تبسيط حجز غرف الاجتماعات للسماح بحجز الغرف المتنقلة بناءً على نوع النشاط مع توفير غرف بصرية في الوقت الفعلي والحجز بلمسة واحدة، إضافة إلى إمكانية إرسال طلبات الاجتماعات مع أفراد محددين بسهولة.

ويعد التعاون أمراً جوهرياً في تسيير الأعمال التجارية، والأهم في ذلك أن يكون مثمراً ومحفز للإنتاجية ويأخذ المساعد الافتراضي المدعم بالذكاء الاصطناعي في «سيسكو» الأوامر، وينفذ الإجراءات ويسجل النقاط المهمة في الاجتماعات لمشاركتها لاحقاً، وينشئ ملخصات لاستخدامها في ما بعد، وتهدف تقنيات التعاون هذه وغيرها إلى المساعدة قبل وأثناء وبعد انتهاء نشاطات العمل الجماعي، وهي مصممة للتخلص من التشويش، وهو ما يُمكّن الحضور من التركيز على المهمة الأساسية للاجتماع.

واختبرت «سيسكو» هذه الاتجاهات المتغيرة وطورت تقنيات جديدة ومبتكرة للاستفادة من العادات المتغيرة ونظراً لأن العمل عن بعد أصبح أكثر شيوعاً، فمن الضروري أن يبقى الموظفون على اتصال بطريقة تتيح لهم المساهمة الفعالة مع الزملاء والعملاء. وباستخدام ميزات السحابة، وتتيح «سيسكو» عبر خدماتها الرقمية للمستخدمين إمكانية مشاركة المشاريع والمهام والعمل عليها بغض النظر عن موقعهم وذلك عبر هواتفهم الذكية أو أجهزتهم المحمولة.

وتتيح خاصية مشاركة المحتوى لاسلكياً للمستخدمين إمكانية مناقشة الأفكار والتواصل بشكل أكثر وضوحاً. وينجز مساعد Webex بعض المهام التي تسبب التشتيت للموظفين عادةً. كما يستطيع المستخدم الاتصال بأي شخص في مؤسسته من خلال الأوامر الصوتية.

تعد هذه التقنيات ببساطة بداية الطريق الإبداعي، حيث تواصل «سيسكو» تطويرها وتحسينها لمزيد من التقنيات لتجعلها أسهل استخداماً. ويحمل المستقبل المزيد من التطور مع تعزيز تكامل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في الأجهزة المحمولة والمكتبية، وهو ما سيساعد في تخفيف أعباء الموظفين عن طريق تأدية التقنيات للمهام الأقل أهمية، ومنح الموظفين الأدوات اللازمة، ليكونوا أكثر فاعلية وإبداعاً وتعاوناً في عملهم.

* المدير التنفيذي - منطقة الخليج - «سيسكو» الشرق الأوسط