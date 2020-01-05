شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون تغير المناخ سبباً في توهج سلعة النفط ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عام 2008 نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقريراً بعنوان تقييم موارد محيط القطب الشمالي، يشير إلى أن ما يصل إلى ثلث النفط والغاز غير المكتشفين في العالم يقعان في مناطق شمال الدائرة القطبية الشمالية.

تساءلنا في تصدير مقالتنا السابقة (حقيقة وضع سلعة النفط اليوم) عما سيُحدثه للوقود الأحفوري، خصوصاً لسلعتي النفط والغاز، انفتاح أفق إنتاجية نفطية وغازية مهولة مضادة لمسار جهود مكافحة انعكاسات تغير المناخ.

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تضع الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)، ومعها مئات مؤسسات البحث والدراسات، وأوساط مناخية وبيئية عالمية واسعة، ومعظم دول العالم (باستثناء الدول المنتجة للنفط والفحم والغاز)، معظم اللوم في تردي الحالة المناخية العالمية (وصول مستوى تركيز انبعاثات غازات الاحتباس الحراري)، على عاتق الوقود الأحفوري. وبسبب انبعاثات هذه الغازات، خصوصاً غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل نحو 70% من مجمل الانبعاثات، ازدادت وتيرة ونطاقات الكوارث الطبيعية التي تشهدها مختلف مناطق العالم. ومن هذه الكوارث ذوبان الجليد في القطب الشمالي.

في منتصف شهر أغسطس 2019، فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، العالم بإبداء رغبة الولايات المتحدة في شراء جزيرة «جرينلاند» (أكبر جزيرة في العالم تتمتع بحكم ذاتي داخل مملكة الدنمارك، تقع بين محيط القطب الشمالي والمحيط الأطلسي). يومها هزئت حكومة الدنمارك من هذا العرض واستسخفته. فرد ترامب بإلغاء زيارة مقررة لها. العرض مرتبط بخطة أمريكية للقيام «بغزوة» نفطية وغازية نوعية لمنطقة القطب الشمالي، عبر عنها بشكل سافر وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو خلال خطاب ألقاه في تجمع ما يسمى ب«مجلس القطب الشمالي» الذي أُنشئ في عام 1996، ويضم الدول التي تملك مساحة من الأرض تقع فوق القطب الشمالي، وهي الدول الخمس المطلة على هذا المحيط، التي يُطلق عليها «حلقة الخمس (دول) للقطب الشمالي»، وهي روسيا، الولايات المتحدة (من خلال ألاسكا)، كندا، النرويج، والدنمارك (من خلال جرينلاند)؛ إضافة إلى فنلندا والسويد وآيسلندا. في خطابه أمام منتدى هذا المجلس الذي يُعقد كل سنتين، تحدث بومبيو بشراسة عن أطماع بلاده في ثروات المنطقة القطبية. وهو خطاب جاء بعد أن أدت التغيرات المناخية في المنطقة (ارتفاع درجات الحرارة) بوتيرة أسرع من أي مكان آخر على هذا الكوكب، وذوبان أجزاء من الغشاء الجليدي القطبي، وانكشاف المياه عن جزر كان يتعذر الوصول إليها في السابق، لتوظيفها في خطوط التجارة الدولية، واكتشاف احتياطيات هائلة للنفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية التي كانت حتى وقت قريب مغطاة بالجليد طوال معظم أيام السنة. وفي الوقت نفسه، انكشاف فرص التعدين الجديدة، والتي أفزعت الأمريكيين من قيام الدول الأخرى، ولا سيما الصين وروسيا، بجني ثمار هذه الثروات التي كشف عنها الغطاء التغير المناخي، إذ ينظر البيت الأبيض بشكل متزايد إلى منطقة القطب الشمالي باعتبارها الجائزة الكبرى النهائية لسلة واسعة من الموارد هي، إضافة إلى النفط والغاز، اليورانيوم والزنك وخام الحديد، والذهب والنحاس والماس والمعادن الأرضية النادرة. وهي موارد سمّاها بومبيو بالاسم في خطابه، مع إيماءة موحية لوزير الخارجية الأمريكي وليام سيوارد William Seward الذي تفاوض مع وزير خارجية روسيا إبان عهد القيصر الروسي ألكساندر الثاني على إتمام صفقة شراء ألاسكا من روسيا في عام 1867، بقيمة 7.2 مليون دولار، وهي الصفقة التي أضافت إلى مساحة الولايات المتحدة 1,518,800 مليون كيلومتر مربع (الإيماءة كانت للدنمارك بخصوص شراء جرينلاند التي تختزن تحت أراضيها احتياطيات ضخمة من الغاز، وبها قاعدة عسكرية أمريكية يجري تحديثها بكلفة 300 مليون دولار). وهذه الثروات، أو الجائزة الكبرى النهائية، ستكون المنصة الرئيسية لتنافس القوى العظمى في المستقبل.

أما قبل ذلك، فقد حالت درجات الحرارة الصقيعية، والعواصف المتكررة، والمياه المغمورة بالجليد، دون قيام الإنسان باستغلال تلك المنطقة، بما في ذلك استخدامها كممرات جوية وبحرية للتجارة الدولية. وهو ما يفسر اقتصار العيش فيها على الشعوب الأصلية القليلة التي تكيفت طويلاً مع مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.

وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أشار في نفس الخطاب إلى أن الصين تعمل بالفعل على تطوير طرق التجارة في القطب الشمالي، وإقامة علاقات اقتصادية مع الدول الرئيسية هناك. وزعم بأن الصين تستخدم بشكل خفي مثل هذه الأنشطة الاقتصادية المفترضة لأغراض عسكرية، بما في ذلك، التجسس على غواصات الصواريخ البالستية الأمريكية العاملة في المنطقة، قبل أن يتحول صوب روسيا ويصف النشاطات الروسية في المنطقة القطبية الشمالية، بالعدوانية، حيث قال: إن الروس بنوا في السنوات الأخيرة مئات القواعد الجديدة في المنطقة، إلى جانب موانئ جديدة وقدرات للدفاع الجوي.

في عام 2008، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقريراً بعنوان تقييم موارد محيط القطب الشمالي، يشير إلى أن ما يصل إلى ثلث النفط والغاز غير المكتشفين في العالم يقعان في مناطق شمال الدائرة القطبية الشمالية، وإن الكثير من هذا الوقود الأحفوري غير المستغل يكمن تحت مياه القطب الشمالي المتاخمة لروسيا، وألاسكا (أي الولايات المتحدة) وكندا، وجرينلاند (التابعة للدنمارك)، والنرويج. وقد سارعت الشركات النفطية العالمية الكبرى، مثل غازبروم الروسية، وإكسون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية، وشل الهولندية البريطانية، لاستغلال التغيرات المناخية في تلك المنطقة لمصلحتها.

وعلى الرغم من أن الوزير بومبيو لم يذكر أبداً بالاسم مصطلح تغير المناخ، فإن كل جانب من جوانب مذهبه الجديد «Pompeo Doctrine» (الخاص باستغلال ثروات القطب الشمالي)، هو نتاج ظاهرة تغير المناخ. بما مؤداه أنه مع زيادة المجتمعات البشرية «غلة» تركيزاتها من غازات الاحتباس الحراري أكثر فأكثر في الغلاف الجوي، واستمرار درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، فإن الغشاء الجليدي في القطب الشمالي سيستمر في التقلص؛ وهذا بدوره سيجعل استغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الوفيرة في المنطقة، في حكم المؤكد، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من حرق الوقود الأحفوري، وزيادة الاحترار العالمي، وذوبان أسرع للجليد. لكنه في نفس الوقت، سيعيد تصدر مشهد النفط والغاز من جديد واجهة الأحداث الاقتصادية في العالم.