الصين ترفع أحد القيود عن الاستثمارات الأجنبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً بدون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان الجمعة.

وكشفت الصين في أكتوبر/‏تشرين الأول عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر/‏كانون الأول بامتلاك أغلبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير/‏كانون الثاني الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.

وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتباراً من الأول من إبريل/‏نيسان، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتباراً من الأول من ديسمبر/‏كانون الأول 2020. (أ ف ب)