الاقتصاد

الصين ترفع أحد القيود عن الاستثمارات الأجنبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفع أحد القيود عن الاستثمارات الأجنبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.
وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً بدون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان الجمعة.
وكشفت الصين في أكتوبر/‏تشرين الأول عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر/‏كانون الأول بامتلاك أغلبية الأسهم في أنشطتها في الصين.
وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير/‏كانون الثاني الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.
وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتباراً من الأول من إبريل/‏نيسان، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتباراً من الأول من ديسمبر/‏كانون الأول 2020. (أ ف ب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين ترفع أحد القيود عن الاستثمارات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا