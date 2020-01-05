شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئة «يونيكورن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في مواجهة شكوك المستثمرين وتراجع سعر سهمها بنسبة 33 في المئة منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي، تعهدت «أوبر»، مؤخراً، بتحقيق أرباح معدلة بسرعة أكبر كثيراً مما توقعه أي شخص.

كنت متشككة في نموذج «أوبر» وشركات الخدمات اللوجستية الأخرى التي تقول: إنها قادرة على توفيق عمليات العرض والطلب على مجموعة من السلع والخدمات. لكن هذا النموذج قد ينجح وقد يفشل.

تضم شبكة «أوبر» مثلاً عدة ملايين من السائقين، يمارس بعضهم مهام وظيفة ثانية تمتاز بالمرونة. لكن مع انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة، تحرص العديد من الشركات على توظيف عمال على درجة عالية من الكفاءة أيضاً.

وحكاية الوظائف تلك تذكرنا بالسرعة التي حققت بها شركة «أوبر» التوازن في انتقالها من مجرد وعود إلى واقع. قبل انهيار الاكتتاب العام في مايو/ أيار، كان هناك المزيد من الصبر على التجارب كي تصبح الشركة أكبر حجماً وأوسع انتشاراً. والآن، بصرف النظر عن مشروع التوظيف منخفض المخاطر نسبياً، تستمر الضغوط على الشركة للتركيز على ما يجدي فقط في هذه المرحلة.

وفي مواجهة شكوك المستثمرين وتراجع سعر سهمها بنسبة 33٪ منذ طرحها للاكتتاب العام الأولي، تعهدت «أوبر» مؤخراً بتحقيق أرباح معدلة بسرعة أكبر كثيراً مما توقعه أي شخص. وتعمل الشركة على مدار الساعة لتحديد أولويات أنشطتها وأسواقها الواعدة والتخلي عن العديد من المشاريع التي لا يمكنها الإنفاق على تطويرها بالسرعة الكافية. ويبدو ذلك واضحاً في جهود خفض التكاليف، والمناقشات المستمرة لبيع فرع توصيل الأغذية في الهند، ومشروعها الرائد في مجال تأجير المطاعم والمطابخ. وقد تخلت «أوبر» سابقاً عن مشاريع تستنفد الكثير من المال دون أن تحقق أرباحاً مجزية. وتواجه الشركة حالياً ضغوطاً قوية لتحقيق التوازن بين حاضرها والمستقبل الغامض.

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لا تقتصر هذه التحديات على شركة «أوبر»، بل تشمل عدداً كبيراً من شركات المليار الأول الناشئة «يونيكورن» التي تجد نفسها في مواجهة هذا التحول. ويعكس هبوط سعر السهم بعد الطرح للاكتتاب العام في كل من شركة «ليفت» و«سناب» و«بنتريست» وأخواتها، عزوف المستثمرين، ولو جزئياً، عن تمويل الشركات التي تعاني من شح في السيولة على الرغم من سرعة نموها. وبات الحكم على المزيد من تلك الشركات الناشئة يتم بناء على ما تقوم به فعلياً، بدلاً مما قد تكون قادرة على تحقيقه في مستقبل تتزاحم فيه الآلاف منها، إذ لم يعد من الممكن الاعتماد على أموال الغير لتحقيق التوسع.

وسلط نفاذ الصبر المفاجئ على الشركات الناشئة الضوء على صندوق «فيجين» التابعة لشركة «سوفت بنك»، وهو صندوق استثماري قيمته 100 مليار دولار، يستثمر في تشجيع الخسائر قصيرة الأجل للوفاء بالوعود الضخمة.

تتطلب استراتيجية الصندوق القائمة على ضخ الأموال بسخاء لدعم الشركات الناشئة التفكير أولاً في الحصول على عائدات تتناسب مع ذلك السخاء. وهذا يتسبب في تحفيز مبالغ فيه يسفر عن نتائج غير مرغوبة.

وتثير استراتيجية دعم «سوفت بانك» لشركة «أوبر» وشركة «وي يورك» مخاوف من أن تكون الشركة الممولة تسعى للحصول على أكبر حصة من الكعكة بأي ثمن. وتستهلك «وي ويرك» الكثير من أموال «سوفت بنك» لتوسيع دائرة انتشارها في غياب أي شكل من أشكال الرقابة، لأن الخسائر التي تتكبدها لا تهم أحداً من الذين يديرونها.

وقد تكون «وي ويرك» هي النموذج الأبرز في الوقت الراهن لكن العقد الماضي شهد نماذج مشرقة قامت على أفكار خلاقة، وحققت نجاحات تغري المغامرين اليوم.

لكن نجاح شركات مثل «أوبر» وأخواتها لن يتحقق من دون أكوام من النقد، ولم يكن نموذج «نتفليكس» قابلاً للحياة لولا وجود مستثمرين يضخون أموالهم لإنشاء شبكات التلفزة الرقمية أياً كان الثمن.

وإذا كان سخاء المستثمرين في العقد الماضي قد منح نماذج من الشركات الناشئة المغامرة إكسير الحياة، فإن تلك الشركات قد لا تستطيع الوقوف على قدميها وتحقيق الأرباح إذا انقطع حبل الدعم المالي. وهذا يعني أيضاً غياب الحوافز القوية التي تجعل المستثمرين يطاردون مثل هذه الأفكار التي تدعي الابتكار.

* بلومبيرغ