شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ضعيف للمصانع في أمريكا خلال ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات مع هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 عاماً، وتراجع التوظيف في المصانع لخامس شهر على التوالي.
وقال معهد إدارة المعروض، الجمعة، إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في نوفمبر/تشرين الثاني. وهذه هي أدنى قراءة منذ يونيو/حزيران 2009.
وتوقع خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع ل«رويترز» أنه قد يرتفع المؤشر إلى 49.0.
وسجلت مؤشرات فرعية رئيسية للنشاط أدنى مستوياتها في عدة سنوات الشهر الماضي.
(رويترز)
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