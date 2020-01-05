شكرا لقرائتكم خبر عن 968 ألف مستثمر يتداولون 57 مليار درهم في سوق أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2019 على ارتفاع بنسبة نحو 3.3%، مغلقاً عند 5075 نقطة. وكان مؤشر السوق قد سجل أعلى مستوى له عند 5404 نقاط في الربع الثاني من عام 2019.

قيم التداولات:

سجلت قيم التداولات في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019 لتبلغ نحو 57 مليار درهم مقارنة بنحو 40 مليار درهم في عام 2018، أي بنسبة ارتفاع قدرها حوالي 43.3%.

وكان شهر ديسمبر من عام 2019 هو الأعلى من حيث قيمة التداول التي بلغت 11.1 مليار درهم.

كما بلغ معدل قيم التداول اليومي خلال العام 2019 نحو 228 مليون درهم، مقابل 157 مليون درهم خلال عام 2018 أي بنسبة ارتفاع نحو 44%.

أحجام التداول:

سجلت أحجام التداول في سوق أبوظبي ارتفاعاً خلال عام 2019 لتبلغ نحو 15.5 مليار سهم مقارنة بنحو 15.4 مليار سهم في عام 2018، أي بنسبة ارتفاع نحو 0.75%.

وكان شهر ديسمبر من عام 2019 هو الأعلى من حيث حجم التداول الذي بلغ حوالي 1.75 مليار سهم.

كما بلغ معدل حجم التداول اليومي خلال العام 2019 حوالي 62 مليون سهم، مقابل 61 مليون سهم خلال عام 2018 أي بنسبة ارتفاع قدرها حوالي 1.6%.

القيمة السوقية:

تجاوزت القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 531 مليار درهم في نهاية العام 2019. أما بالنسبة للعام 2018، فقد بلغت القيمة السوقية حوالي 505 مليارات درهم أي بنسبة ارتفاع نحو 5.1%.

أرقام المستثمرين:

بلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية عام 2019 نحو 968 ألف مستثمر. هذا وقد شهد عام 2019 إصدار 4993 رقم مستثمر بالمقارنة مع 4644 رقم مستثمر في العام 2018 أي بنسبة زيادة 7.5% وقد توزعت أرقام المستثمرين الصادرة عام 2019 على النحو التالي: 4498 منها للأفراد و495 للمؤسسات.

أما بالنسبة لتوزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، فقد بلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 3370 فيما بلغت أرقام المستثمرين الخليجيين 237 وبلغت أرقام المستثمرين من الجنسيات العربية 561 بينما أصدرت الأرقام المتبقية لجنسيات أخرى وهي 825 رقم مستثمر.

كما تم في عام 2019 إصدار 495 رقم مستثمر لمؤسسات منها 402 رقم لمؤسسات أجنبية وبذلك يصل عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الحاصلة على رقم مستثمر في سوق أبوظبي منذ إنشائه وحتى نهاية 2019 إلى 6572 مؤسسة أجنبية، أي ما نسبته 75% من المؤسسات الاستثمارية في السوق التي تبلغ 8688 مؤسسة.

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إجمالي قيم تداولات (بيع +شراء) الإماراتيين:

بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الإماراتيين (بيع + شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 55.1 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 36.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغت نحو 40.4 مليار درهم، حيث اشترى المستثمرون الإماراتيون حوالي 9.2 مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي 22.7 مليار درهم وليتم بيع نحو 10 مليارات سهم بقيمة تقدر بنحو 32.4 مليار درهم.

وبذلك شكل إجمالي قيم تداولاتهم ما نسبته نحو 48.5% من إجمالي التداولات (بيع + شراء) التي تمت في السوق خلال هذا العام التي بلغت نحو 114 مليار درهم.

الاستثمار الأجنبي:

إجمالي قيم تداولات (بيع + شراء) المستثمرين الأجانب:

بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين الأجانب (بيع + شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 58.5 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 50.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغت نحو 38.9 مليار درهم حيث اشترى المستثمرون الأجانب حوالي 6.3 مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي 34.1 مليار درهم وليتم البيع على نحو 5.6 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 24.4 مليار درهم.

وقد تصدر المستثمرون من المملكة المتحدة قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر تداولاً خلال عام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمة تداولاتهم (بيع + شراء) نحو 16 مليار درهم، وجاء المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة تداولات نحو 12 مليار درهم.

وبذلك شكل إجمالي قيم تداولات المستثمرين الأجانب ما نسبته نحو 51.5% من إجمالي التداولات التي تمت في السوق خلال العام 2019 أي بارتفاع نحو 2.4% عنه في العام 2018.

صافي الاستثمار الأجنبي:

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي من عام 2019 ارتفاعاً كبيراً ليبلغ بنحو 9.7 مليار درهم مقارنة بنحو 2.4 مليار درهم في نهاية عام 2018، أي بارتفاع نسبته حوالي 309.7%.

الاستثمار المؤسسي:

إجمالي قيم تداولات (بيع + شراء) الاستثمار المؤسسي:

بلغ إجمالي قيمة تداولات الاستثمار المؤسسي (بيع + شراء) في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 81.9 مليار درهم، أي بارتفاع نحو 47.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 التي بلغت نحو 55.6 مليار درهم.

حيث تم شراء حوالي 9.3 مليار سهم بقيمة تقدر بحوالي 45.8 مليار درهم وليتم بيع نحو 8.6 مليار سهم بقيمة تقدر ب 36.1 مليار درهم.

صافي الاستثمار المؤسسي:

قفز صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي في عام 2019 ليبلغ نحو 9.8 مليار درهم مقارنة بنحو 2.1 مليار درهم في نهاية عام 2018 أي بارتفاع نسبته حوالي 369.8%.