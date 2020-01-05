العلاقة المتناغمة بين التفاؤل وإيجابية التفكير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن لدى المتفائلين آليات تحفيز وتعزيز ذاتي مفعّلة، مما يمدهم بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات، وتستيقظ فيهم آلية الإدراك الانتقائي؛ أي القدرة على رؤية الفرص وأوجه الاقتدار الذاتي والتوفيق بينهما. أما المتشائمون فإنهم يبالغون في التنكر لإيجابيات الحياة ولقدراتهم وإمكاناتهم، فتمر الفرص من أمامهم فلا يرونها لانشغالهم بالتركيز على السلبيات وأوجه القصور لديهم.

وتقول هيلين كيلر: العمياء الصماء البكماء التي أذهلت العالم بإنجازاتها، وحققت المستحيل بنطقها؛ بل بتعلّمها خمس لغات والحصول على الدكتوراه الجامعية: «كلما أُغلق باب فُتح باب آخر، ولكنّنا نكون غالباً مشغولين بالباب الذي أُغلق».

ويميل المتفائلون أصحاب السمات الإيجابية بتعميم هذه الصفات على الآخرين فينجذب الناس إليهم ويرتاحون لهم، وبذلك يكتسبون كثيراً من العلاقات الإيجابية مما يعزز الثقة والتفاؤل لديهم، ويزودهم بالتفاؤل بطاقة العمل لمدة أطول وبذل جهد أكبر، انطلاقاً من ثقتهم بجدوى العمل لتحقيق نتائج طيبة، وبذلك يعظمون فرص نجاحهم. ولذلك فإن التفاؤل يمهد السبيل لإطلاق الطاقات والقدرات، والتشاؤم يعطلها في غياب القناعة الراسخة بالقدرة على تحقيق الغاية، وينتهي بعدم تحقيقها حتى لو كان المتشائم أكثر قدرة وموهبة.

ويصحح تيري باولسون في كتابه «ميزة التفاؤل» مفهوم التفاؤل، ليؤكد أن الشخص المتفائل الحقيقي هو الذي يكسب توجهه الإيجابي عن جدارة، نتيجة سجل حافل من الإنجازات والتغلب على العقبات الحقيقية. فالمتفائل الحقيقي يقوم بالعمل بأحسن طرقه، وتزداد ثقته بالتغلب على العقبات الواحدة تلو الأخرى، وينتقل من نصر إلى آخر، وهو بذلك يحسن تقدير الواقع بما فيه من إيجابيات وسلبيات، ولا يعيش في الأوهام الوردية ولا التفاؤل والأمل الساذج السلبي الذي لا يرافقه بذل الجهد والعمل والصبر، ليصبح صورة من صور العجز الخفي المغلف بمعاني التواكل.

إن المتفائل يتقبل واقع الموضوع بمنظور تفكير إيجابي وليس بمجرد استسلام قدري. وباستيعابه لهذا الواقع، فإن تأثير المحنة عليه سيكون أقل سلبية؛ بل يعمل على أن يحوّل المحنة إلى فرصة، ولا يدفن رأسه في الرمال متجاهلاً المحاذير والأخطار.

ونشرت مجلة العلوم النفسية عام 2013، نتائج دراسة أثبتت وجود علاقة بين التفكير الإيجابي في الحياة والحالة الصحية الجيدة، لتؤكد أن التفاؤل هو المفتاح السحري للصحة، حيث تقول الباحثة بوليا بويم، إن الصحة الجيدة لا تقتصر فقط على غياب الأمراض؛ بل على الطريقة التي ننظر من خلالها إلى الحياة ومتغيراتها.

وفي دراسة نشرت عام 2010 بعنوان: «التفاؤل وتأثيره في الصحة الجسدية والعقلية»، أكدت أنه مما لاشك فيه أن التفاؤل (وهو سلوك عقلي) يؤثر بقوة في الصحة الجسدية والعقلية، والقدرة على التأقلم مع تحديات العمل والمتطلبات الاجتماعية اليومية.

لقد تعددت الدراسات والأبحاث حول التفاؤل لتعطينا نتائج واضحة جديرة بالتأمل والنظر.