شكرا لقرائتكم خبر عن 50 نوعاً جديداً من السيارات الكهربائية خلال 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تزداد شعبية السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ، وتتجه هذه الفئة إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق السيارات العالمي، مدعومة بثقة العملاء المتزايدة بهذا النوع من السيارات، وهو الأمر الذي جعلها محل تنافس من قبل عمالقة صناعة السيارات في العالم. ولم يقتصر الأمر في الآونة الأخيرة على الشركات التي تتبنى سياسات الاقتصاد الأخضر؛ مثل «تيسلا»؛ بل أصبح جزءاً من خطوط إنتاج شركات السيارات التقليدية، التي تركز على التصاميم، وقوة المحركات، وإدخال آخر صيحات الرفاهية.

واتخذت العديد من شركات السيارات مساراً أكثر جدية في مجال صناعة السيارات، مما أدى إلى دخولها إلى سوق السيارات الكهربائية؛ للحصول على جزء من هذا السوق الواعد، بعد النجاح الكبير التي حصدته شركة «تيسلا»؛ بفضل سياراتها الكهربائية موديل «اس، وأكس» ومن المتوقع أن تنتج المصانع التابعة لشركات السيارات أكثر من 50 نوعاً جديداً من السيارات الكهربائية خلال السنوات القليلة القادمة؛ لطرحها في الأسواق، كونها تعد جزءاً من تحول شركات صناعة السيارات العالمية إلى وسائل نقل أقل تلويثاً للبيئة.

«مرسيدس»

كشفت شركة «مرسيدس» الألمانية، مؤخراً، عن أحدث طراز كهربائي ضمن أسطولها من سيارات الشحن الاقتصادية، من طراز «إي سبرينتر» بقدرات بطاريات كهربائية؛ تنتج الأولى طاقة تصل إلى 55 كيلوواط في الساعة، والثانية 41 كيلوواط في الساعة.

وأعلنت الشركة أن محرك طراز «مرسيدس» الكهربائي يُنتِج قوة 114 حصاناً، مع عزم دوران 295 نيوتن متر، ويتوفر بإمكانات للسرعة القصوى تراوح بين 80 كيلومتراً في الساعة إلى 112 كيلومتراً في الساعة.

وتعتزم شركة «مرسيدس»، أيضاً، في العام الحالي، الكشف عن ثاني طراز كهربائي بالكامل من صنعها؛ وهو طراز «إي كيو إيه»، بمحرك كهربائي يراوح مداه بين 59 إلى 77 كيلومتراً وفقاً لمعدل شحن البطاريات.

«جنرال موتورز»

دخلت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية، مضمار السباق على إنتاج السيارات الكهربائية، معلنة أنها ستطلق عشرين نوعاً من هذه السيارات التي لا تستخدم الوقود مع حلول عام 2023. ويؤشر هذا الإعلان إلى المدى الذي بلغه السباق المحموم بين شركات صنع السيارات في إنتاج آليات تراعي المعايير البيئية، التي باتت تفرضها دول كثيرة حول العالم.

أطلقت «شيفروليه» سيارة «فولت» الكهربائية بالكامل؛ حيث من المتوقع أن تطلق الشركة أكثر من 20 طرازاً يعمل بالكهرباء بحلول عام 2023.

«فولكس واجن»

أعلنت شركة «فولكس واجن» الألمانية؛ أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم؛ من حيث المبيعات، أن الحجم الإجمالي لاستثماراتها حتى عام 2022، يبلغ 72 مليار يورو. فيما أعلنت أنها تخطط لإنتاج 80 طرازاً من السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2025.

وتعد «فولكس واجن» من أوائل الشركات المنتجة للسيارات الكهربائية؛ حيث أعلنت استثمار أكثر من 34 مليار يورو؛ لإنتاج السيارات الكهربائية، والمركبات ذاتية القيادة، وخدمات التنقل.

«مازدا»

وتخطط «مازدا موتور» للتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية؛ ومن بينها السيارات الهجين بحلول أوائل 2030 مع تحول المزيد من شركات إنتاج السيارات إلى استراتيجيات للالتزام بالقوانين المشددة الخاصة بالانبعاثات عالمياً.

«هيونداي»

تختبر شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية سيارتها «إم فيجن إس» الكهربائية الجديدة ذاتية القيادة بالكامل، التي تعتزم الكشف عن نموذجها المطور خلال فعاليات معرض الأجهزة الإلكترونية السنوي «سي إي إس» في لاس فيجاس في الولايات المتحدة، في يناير/‏كانون الثاني 2020. وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي، أنها تخطط لاستثمار 35 مليار دولار في تقنيات التنقل المستقبلية بحلول عام 2025، وفقاً لوكالة «سي إن إن» الأمريكية.

وقالت شركة «هيونداي» إنها تخطط لإطلاق 23 نوعاً من السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، أي نحو نصف إصدارات الشركة الجديدة.

وتحظى الشركة بدعم قوي من حكومة كوريا الجنوبية التي وعدت بإنفاق 1.9 مليار دولار على تقنيات السيارات المبتكرة؛ وقال مون جاي الرئيس الكوري الجنوبي في مركز أبحاث «هيونداي»، إن «هدفنا أن نصبح الدولة الأولى في القدرة التنافسية لسيارات المستقبل بحلول عام 2030. كوريا الجنوبية ستصبح أول دولة في العالم لتسويق القيادة الذاتية، وخلال العقد المقبل، يجب أن تصبح ثلث السيارات على الطرق كهربائية أو تعمل بالهيدروجين».

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«نيسان»

تستعرض شركة «نيسان» المحدودة رؤيتها المستقبلية للسيارات الكهربائية عاماً بعد عام في المعارض والمحافل الدولية المتخصصة في قطاع السيارات؛ وذلك في إطار التزام الشركة بالعمل على التنقل الكهربائي، وتأكيداً لريادتها لقطاع المركبات الكهربائية في العالم.

وعرضت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية وصاحبة السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم أيضاً سيارتين؛ هما: سيارة كهربائية من فئة «كروس اوفر» الاختبارية معدومة الانبعاثات «اي ام أكس»، وسيارة «ليف»، فضلاً عن إطلاق النظام الكهربائي الجديد «صديق البيئة» في حدث Nissan «Futures 3.0 الأخير، وهو ما يؤدي إلى منح العملاء فرصة التعرف إلى أحدث ابتكارات الشركة المستقبلية للتنقل الذكي.

«تويوتا»

أطلقت «تويوتا» سيارتها «بريوس» الأولى عام 1997؛ لتدشن بذلك مستقبل النقل المستدام، وترسخ مكانة «تويوتا» على قمة فئة المركبات الصديقة للبيئة. ويأتي الجيل الجديد من سيارة «بريوس» الجديدة بتصميم متطور، وتجربة قيادة فائقة، ومزايا سلامة محسّنة؛ وذلك ضمن مواصفات مدمجة.

«بي إم دبليو»

تعمل شركة «بي إم دبليو» الألمانية على إطلاق سيارتها الكهربائية «آي 4» الجديدة خلال الشهور المقبلة، بمحرك بقوة 530 حصاناً، لتصل إلى 100 كم في الساعة في غضون 4 ثوان، وتتخطى سرعتها القصوى 200 كم في الساعة. والسيارة الجديدة مزودة ببطاريات عالية الجهد باستطاعة 80 كيلوواط/‏ساعي، وهي تشحن بنسبة 80% خلال نحو 35 دقيقة.

وأعلنت الشركة، أيضاً، منتصف ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، عن بدء تصنيع سيارتها الكهربائية «آي إكس3»، بدءاً من العام الحالي، على أن تطرحها للجمهور في العام ذاته.

سيارة كهربائية خارقة

وسيشهد عام 2020، كذلك، إطلاق شركة «جينيفيشن» الأمريكية 75 نسخة فقط من سيارتها الكهربائية «جي إكس إي» الخارقة، المُعتمِدة على محركين كهربائيين بقوة 597 كيلوواط، ويبلغ عزم دورانها الأقصى 973 نيوتن متر. لتتخطى سرعتها القصوى حاجز 340 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها إلى 282 كيلومتراً بقدرة بطاريتها التي تصل إلى 60 كيلوواط.

واستثمرت شركة «سوفت بانك» اليابانية مليارات الدولارات في شراكات مع «تويوتا» و«جنرال موتورز»؛ لتطوير سيارات ذاتية القيادة، وتعاونت «فورد» و«بايدو» في تطوير سيارات ذاتية القيادة في الصين.

وفي نهاية 2019، روجت شركة «ريماك الكرواتية» المتخصصة بتصنيع وتطوير السيارات الرياضية، لسيارتها الكهربائية الرياضية الجديدة «سي توو»، مُعلِنة الدخول في الفترة التجريبية؛ تمهيداً لتصنيع السيارة رسمياً، وعرضها للجمهور العام الحالي، ثم إطلاقها بشكل محدود في الأسواق، وسط توقعات بأن تصل قوة محركها إلى 1914 حصاناً، فتتجاوز سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال ثانيتَين فقط.

50 % زيادة مبيعات «تيسلا»

تمكنت شركة «تيسلا» من تسليم 112 ألف سيارة على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2019، متجاوزة بشكل كبير توقعات المحللين في وول ستريت، لتحقق مبيعات قياسية في نهاية العالم كما خطط رئيسها التنفيذي أيلون موسك.

وكان من المتوقع أن تسلم «تيسلا» 106 آلاف سيارة خلال الربع الأخير من 2019، وهو ما يتوافق مع هدف الشركة وهو تحقيق مبيعات سنوية تتراوح بين 360 ألف سيارة و400 ألف سيارة، بزيادة قدرها 45% إلى 65% عن مبيعات عام 2018. وسلمت «تيسلا» ما يقرب من 367500 سيارة العام الماضي، أي بزيادة قياسية بلغت 50% عن مبيعات العام 2018، حيث سلمت 92550 سيارة من طراز «موديل 3» و19450 سيارة من طرازي «موديل أس» و«أكس» خلال الربع الرابع من 2019، حيث كان من المتوقع أن تسلم الشركة 89900 سيارة «موديل 3» و9800 سيارة «موديل أس» و9300 سيارة «موديل أكس» وفقاً لاستطلاعات المحللين.

4799 سيارة ل «نيو» في 3 أشهر

قفزت عمليات تسليم سيارات شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «نيو»، 35%، لتبلغ 4799 سيارة خلال الربع الثالث، الأمر الذي ساهم في زيادة مبيعات السيارات لتصل إلى 242.5 مليون دولار، بزيادة 22.5% عن الربع الثاني، و21.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 25% إلى 257 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي.

وأطلقت «نيو» سيارتها الكهربائية ذات السبعة مقاعد «نيو إي.إس8» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، بنصف سعر منافستها الأمريكية «موديل إكس» التي تنتجها شركة «تيسلا» أشهر منتج للسيارات الكهربائية في العالم. ويبلغ سعر السيارة «إي.إس8» في السوق الصينية 448 ألف يوان أي ما يعادل 65 ألف دولار.

وفي 31 يوليو من العام 2017 سلمت «نيو» 481 سيارة من طراز «إي.إس8» في حين أن حجم الحجز على هذه السيارة زاد على 17 ألف سيارة منها 4989 سيارة تم حجزها بمقدمات غير قابلة للاسترداد.