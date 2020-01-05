شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تحويل 34 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى وتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إنه فى ظل توجيهات وزير قطاع الاعمال، هشام توفيق بإستغلال الاصول غير المستغلة، لتعظيم العائد من الاصول العقارية، قامت وزارة قطاع الاعمال العام بالحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل تخصيص استخدام الاراضى التابعة لشركات قطاع الاعمال العام من صناعى إلى سكنى وإدارى وتجارى وسياحى وذلك مقابل سداد 15% من قيمة الأرض عند التصرف للمحافظات التابعة لها.

أضاف مصطفى ، لـ" الخليج 365 " إنه تم الانتهاء من تحويل تخصيص عدد 34 قطعة ارض مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركاتها التابعة وذلك على مرحلتين، وجارى حالياً تحويل عدد 12 قطعة ارض اخرى فى المرحلة الثالثة.

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وأشار عماد مصطفى ، الى أنه هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة فى نقل كافة المصانع خارج المناطق السكنية خلال الفترة القادمة ، لتحقيق متطلبات الحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لاستثمارات البنية الأساسية التى تم تنفيذها فى المناطق الصناعية التى تم ضخ استثمارات كبيرة بها لاستيعاب الأنشطة الصناعية المختلفة بكل محافظة، ورغبة من الشركة القابضة فى انتهاج الأسلوب العلمى عند تطبيق رؤيتها المستقبلية الخاصة بتطوير المصانع المختلفة التى تمتلكها وتشرف على ادارتها، لذا دعت الشركة مركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجى بجامعة القاهرة للقيام بالدراسات الفنية المتخصصة التى تقود الى اقتراح الأسلوب الأمثل الواجب اتباعه عند نقل مصانع شركات ( نيازا – باتا – مطابع محرم) الى خارج الكتل السكنية بما يساهم فى تعظيم العائد على الوجه الأمثل.

أوضح عماد الدين مصطفى، أنه بالإضافة إلى ذلك القيام بوضع مخطط شامل لتحديث وتطوير هذه المصانع قبل نقلها الى المناطق الصناعية، والتى أعدت تقريرها والذى كانت اهم نتائجه ان هناك فرصة عالية للتطوير والتحديث فى جميع الشركات التى قام بمعاينتها على الطبيعة وجميعها تمتلك اسم تجارى يؤهلها لتبوء مكانتها الخاصة .