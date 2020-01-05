شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مزايدات البحث عن البترول والغاز خلال 2019.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطو مصر خطوات هائلة على طريق صناعة البترول والغاز الطبيعى بتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة وتنفيذ عدد من المشروعات الهائلة وكذلك اتخاذ خطوات ملموسة فى خطة تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، ويعتبر طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف للبترول والغاز خطوة رئيسية من أجل استمرار شركات البترول العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات فى عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، وهو ما ينعكس على زيادة النشاط البترولى وعدد المشروعات المنفذة وبالتالى زيادة معدلات الإنتاج وفيما يلى أهم المزايدات التى طرحتها وزارة البترول خلال عام 2019 والتى كانت كالتالى..

1-خلال شهر فبراير 2019 تم الإعلان عن نتائج مزايدتى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس " وذلك لعدد 11 منطقة بإجمالى منح توقيع حوالى 104.5 مليون دولار وإجمالى استثمارات 744.5 مليون دولار لحفر 50 بئراً.

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2- خلال شهر ديسمبر 2019 تم الإعلان عن نتيجة أول مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر والتى طرحتها شركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى مارس2019، واسفرت عن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل فى هذه المنطقة البكر وضخ استثمارات جديدة فيها تقدر بحوالى 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات فى حال تحقيق الاكتشافات وتنميتها، فقد فازت شركة شيفرون الامريكية بالمنطقة الأولى بالمزايدة وشركة شل العالمية بالمنطقة الثالثة إضافة إلى المنطقة الرابعة من خلال تحالف بينها وبين شركة مبادلة الإماراتية وتمثل المزايدة أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة.

يذكر أنه خلال الخمس سنوات الماضية عالمية وصل عدد المزايدات التى تم طرحها لـ 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى كافة أنحاء الجمهورية فى مناطق بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر ومن خلال إعلان نتائج 6 مزايدات فقد تم ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بحجم استثمارات وصل حدها الأدنى نحو 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار.