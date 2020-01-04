شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصر صدرت واستوردت بكام من دول آسيا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " لعام 2018، وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية "صادرات – واردات" مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - اليابان - أندونيسيا - باكستان - تايــلانـد -كوريا الجنوبية - سنغافورة – بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

سجل إجمالى قيمة الصادرات لـدول شـــرق آسيــا 3.4 مليـار دولار عـام 2018، مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 44.5%.

سجل إجمالى قيمة الواردات مـن دول شـرق آسيا 21.2 مليـار دولار عام 2018، مقابل 17.0 مليـار دولار عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 24.6%.

- جاءت الهند فى المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1144.8 مليون دولار عام 2018، مقابل 892.3 مليون دولار عـام 2017 بنسبــة زيادة قدرها 28.2%.

- كان أهـم الأصنــاف التـى تـم تصديرهــا إلى الهنـــد بتـرول خـــام، وفـى المرتبـة الثانية جمهورية الصين الشعبية بمـا قيمته 1034,9 مليون دولار عــام 2018 مقابـل 692.9 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيـادة قــدرها 49.4% وكان أهـم الأصنـاف التى تم تصديرها إلى جمهورية الصين الشعبية بترول خام.

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- تصدرت الصين المرتبــة الأولــى للواردات حيث بلغت قيمتها 11435.6 مليون دولار عـام 2018 مقابل 8062.7 مليون دولار عـام 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.8%.

- كان أهم الأصناف التى تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، مـراجل، آلات، أجهـزه آليـه وأجزاؤهـا، وفى المرتبـة الثانيـة الهند بما قيمته 2283.3 مليون دولار عام 2018 مقابل 2342.0 مليون دولار عام 2017 بنسبه انخفاض قدرها 2.5%، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها منتجات كيماوية غير عضوية وعضوية، سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها.

- جاءت مجموعـة الوقـود والمنتجـات البتـروليـة ومنتجـات الصناعـات الاستخراجـيــة فى المرتبة الأولى للصادرات عامي2017، 2018 حيث بلغت قيمتها 1841.4 مليون دولار عام 2018 مقابل 1143.0 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61.1%.

- جاءت مجموعـة الآلات والأجهـزة الآليـة والكهربائيــة ومعــدات النقـل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى 2017،2018 حيث بلغت قيمتهـا 8276.6 مليون دولار عــام 2018 مقابــل 5822.6 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 42.1%.