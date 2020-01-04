شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.. "اورنچ مصر" الشبكة الأسرع فى تحميل بيانات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت شركة "اورنچ مصر" الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، مركز الصدارة متفوقة على جميع شركات الاتصالات الأخرى العاملة فى مصر كأفضل الشركات من حيث سرعة تحميل البيانات على الإنترنت وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ومنذ بداية إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتقرير الشهرى عن جودة خدمات شبكات الاتصالات فى مصر، هيمنت "اورنچ مصر" بشكل دائم على الصدارة فى سرعة نقل البيانات والإنترنت على مدار الأشهر الخمسة التى صدر فيها التقرير.

ويعتمد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على مركز مراقبة جودة الخدمات التابع له من أجل إعداد تقرير شهرى عن جودة خدمات شركات الاتصالات وبدأ المركز إصدار أول تقاريره منذ عدة أشهر.

ووفقا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن جودة خدمات المحمول لشهر نوفمبر، تفوقت "اورنچ مصر" على جميع شبكات المحمول الأخرى فى سرعة تحميل البيانات بجميع مناطق القاهره الكبرى والتى تشمل محافظات القاهره والجيزه وكذلك ما تتضمنه من التجمعات العمرانيه الجديده بمنطقة شرق القاهرة التى تضم القاهرة الجديدة والرحاب، والعبور، والشروق.

وواصلت "اورنچ مصر" أدائها المتميز للغاية فى عموم الجمهوريه، وفقا لتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث كانت شبكة المحمول الأفضل فى اغلب محافظات الدلتا والصعيد ومناطق الاسكندريه من حيث خدمات الإنترنت وما يتضمنه من سرعة تحميل البيانات. ولم تكتفى اورنج بتقوقها فى خدمات الانترنت بل امتد الى بعض الخدمات الصوتيه وخاصه فيما يتعلق باستمرار المكالمات وعدم انقطاعها حيث كانت اورنج هى الافضل قى اغلب مناطق القاهره الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد من حيث نسبه استمرار المكالمات

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وتثبت التقارير المتوالية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التفوق الكاسح لـ"اورنچ مصر" على منافسيها من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، حيث تستثمر الشركة بشكل دائم من أجل تطوير وتحديث شبكاتها وبينتها التحتية.

ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التى تصدر من الجهات المصرية، حيث يعتمد على آلاف الاختبارات التى يجريها مركز مراقبة جودة الخدمات التابع لع والذى تم تأسيسه للتخصص فى رصد جودة خدمات شركات المحمول.

وتمتلك اورنچ سنوات خبرة طويلة فى السوق المصرية عالية التنافسية، مدعومة بخبرات عالمية من خلال عملها فى عدة أسواق حول العالم، وقد استفادت من هذه الخبرات لتعزيز خدمات اتصالات الموبايل وخدمات إنترنت المحمول.