موجز أخبار اقتصاد.. وزير المالية يكلف رضا عبدالقادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 4- 1- 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية المحلية كان من بينها اعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تكليف رضا عبد القادر بأعمال رئيس مصلحة الضرائب ، واعلان وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع عن استمرار تعاون جهاز المشروعات مع جميع الوزارات لتنمية القطاع ، اعلان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عن انتهاء أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب أكتوبر المقبل ، اضافة الى أسعار صرف العملات و اسعار الذهب فى الأسواق المصرية . وزير المالية يكلف رضا عبد القادر للقيام بأعمال رئيس مصلحة الضرائب رسميا.. نيفين جامع مستمرة فى رئاسة جهاز المشروعات لمدة 6 أشهر نيفين جامع: استمرار تعاون جهاز المشروعات مع جميع الوزارات لتنمية القطاع رئيس العامة للبترول:السيطرة على حريق بخط نقل خام بمحطة "أم اليسر" Advertisements وزير قطاع الأعمال: انتهاء أعمال تطوير شركة الدلتا للصلب أكتوبر المقبل صور.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير الدلتا للصلب استقرار أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر بعد ارتفاعها 10 جنيهات سعر الدولار اليوم السبت 4-1-2020 فى مصر أسعار العملات اليوم السبت 4-1-2020 فى مصر

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