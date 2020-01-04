قناة السويس تزيد رسوم عبور سفن الصب الجاف والغاز المسال 5%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت مصر الرسوم لفئتين من أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، وذلك وفق قرار صادر عن هيئة قناة السويس بشأن رسوم عبور السفن للقناة خلال العام الحالي.

وأكد رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع أمس تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2019 مع استثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال. وقال «تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المقررة بداية من أبريل المقبل».

ويستفيد من قرار تثبيت رسوم عبور القناة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته، وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى.

وأشار إلى أن قرارات رسوم عبور قناة السويس تخضع لدراسات مستفيضة تعدها الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكل المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلا عن تحليل التطورات فى الطرق المنافسة لقناة السويس الحالية وتوقعاتها المستقبلية.

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وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تعد شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها 8.3% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25% من إجمالي حركة البضائع المحواه عالميا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبــا، فضلا عن كونها أحد أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تقدمه من خدمات ملاحية للسفن العابرة.

وتستطيع القناة استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، و92.8% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 61.9% من ناقلات البترول ومنتجاته، و100% من باقي أنواع الأسطول الأخرى (بحمولة كاملة)، و100% من كل سفن الأسطول العالمي فارغ أو بحمولة جزئية.

رسوم عبور قناة السويس

زيادة رسوم

سفن الصب الجاف 5%

ناقلات الغاز البترولي المسال 5%

تثبيت الرسوم