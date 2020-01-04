8.4 آلاف وثيقة تأمين على معتمرين خلال 4 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صدر أكثر من 8.4 آلاف وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة قبل 4 أيام.
وأوضح المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، في بيان أمس، أن الوزارة بدأت تطبيق برنامج التأمين الشامل على المعتمرين من خارج المملكة منذ مطلع يناير الحالي.
وذكر العرفج أنه تم إصدار نحو 8452 وثيقة تأمين للمعتمرين من خلال شركة التعاونية للتأمين ابتداء من الأول من يناير 2020.
ولفت إلى أنه يجري ربط التأمين مع التأشيرة على أن تفعل وثيقة التأمين للمعتمر فور وصوله إلى المملكة.
ووقعت شركة التعاونية للتأمين في 11 ديسمبر 2019 اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات التأمين للحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج لمدة 4 سنوات، مبينة أن البرنامج سيكون بنظام «المشاركة» مع قطاع التأمين.
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