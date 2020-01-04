شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات": انشاء 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات بتكلفة 45 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، عن انشاء 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات، فى القرية الذكية و المناطق التكنولوجية برج العرب واسيوط، بتكلفة 45 مليون جنيه حيث يصل قيمة المجمع الواحد لنحو 15 مليون جنيه، وكل مجمع يتضمن معامل لـ"انترنت الأشياء" و "النماذج الأولية" فاب لاب و "تصنيع البردات الإلكترونية".

وأوضح عثمان ، فى تصريحات خاصة لـ"

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الخليج 365" وهو يشغل أيضا منصب مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات، أن الهيئة كانت قد أطلقت دعوة تنافسية للقطاع الخاص لإدارة تلك المجمعات، وفاز تحالف بإدارة مجمع ابداع الإلكترونيات بالقرية الذكية وتحالف أخر بالمجمعين فى برج العرب و أسيوط، لافتا أن هذه المجمعات تتضمن انشطة للشركات الناشئة ورواد الاعمال بالإضافة الى مشروعات بحث وتطوير و التدريب المهنى

وتابع عثمان بالقول:" جارى توقيع العقود حيث تتسلم التحالفات الفائزة إدارة تلك المجمعات غدا الأحد لتبدأ مهامها مشيرا أن إنشاء تلك المجمعات يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

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وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلى يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% فى عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% فى عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا، و بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه فى عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، و بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% فى عام 2017/2018.

وبلغت إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار فى عام 2017/2018 و تم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة فى العام السابق و بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق.