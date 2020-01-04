شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للادوية": 29.4% تراجعا فى خسائر شركة العبوات والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية، أن الشركة تسعى إلى تحول كل شركاتها التابعة إلى الربحية بحلول العام المالى الجارى 2020، لافتا إلى توجيهات من الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة، خاصة باستغلال كل الأصول المتاحة، واستنفار طاقات العاملين مع تنشيط آليات التسويق والمبيعات مما يزيد من الإيرادات وبالتالى انخفاض الخسائر أو زيادة الأرباح.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة قد بلغ خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى 30/11/2019 نحو 28.2 مليون جنيه، مقابل 25.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 3.1 مليون جنيه بنسبة 12.1%.

فى حين بلغت إيرادات النشاط خلال الفترة من 1/7/2019، وحتى 30/11/2019 مبلغ 28.4 مليون جنيه، مقابل 25.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.9 مليون جنيه بنسبة 11.2%، لافتًا أن الشركة تستهدف إيرادات نشاط للعام المالى 2019/2020 نحو 95 مليون جنيه، مقابل 60 مليون فى العام السابق.

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كما بلغت الخسائر خلال الفترة 12.5 مليون جنيه مقابل 17.7 مليون جنيه، بانخفاض قدره 5.2 مليون جنيه، بنسبة 29.4% ويرجع ذلك إلى قيام الشركة بالتحكم فى عناصر التكلفة والعمل على ترشيدها وعلى سبيل ذلك لا الحصر قيام الشركة بالعمل على رفع مهارات العاملين، حيث تم الاتفاق مع المعهد العالى للدراسات التكنولوجيا بالعاشر من رمضان على تدريب المهندسين على أعمال الصيانة الكهربائية وخاصة plc والصيانة الميكانيكية وتدريب أخصائى الجودة على اختبارات الفحص على المنتجات بالمصانع وزيادة ساعات التدريب للعاملين إلى 560 ساعة مقابل 38 ساعة فى العام السابق.

ويتم العمل على إعادة هيكله العمالة بالمصانع وإعادة توزيعها وتوجيه العمالة غير المستفاد منها إلى الشركات الشقيقة للاستفادة منها وتفعيل القطاع الهندسى لإنجاز الأعمال الفنية اللازمة، وأوضح المصدر قائلا: "تم إنشاء قطاع سلسلة الإمداد والذى سيكون بإنشائه تجميع التكلفة والتركيز عليها لتحسينها، كما تعمل الشركة بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص بنظام المشاركة لتوفير خطوط الانتاج لمصنع البلاستيك ماكينات ABA وماكينة AB وذلك لزيادة الطاقات الإنتاجية، وانتاج اصناف يحتاجها السوق وذات ربحيه مناسبة".

أوضح أنه جارى الاتفاق مع شركة "موندى فارم" على توفير مستلزمات علب المطبوعات من الشركة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك فى خط إنتاج عبوات البيتادين، والتى تقدر إنتاجها الشهرى 2 مليون جنيه.