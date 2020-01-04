شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من تطوير الدلتا للصلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بشركة مصانع الدلتا للصلب بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك لمتابعة التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من التحديث الكامل للشركة بعد انتهاء أعمال التطوير.

رافق الوزير، فى جولته، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من مسؤولى الوزارة.





جولة وزير قطاع الاعمال فى شركة الدلتا للصلب

أوضح الوزير أن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب ينقسم إلى شقين نشاط صناعى والآخر تطوير عقارى، حيث يستهدف المشروع الصناعى مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال سواء فى إنتاج البليت أو المسبوكات وذلك على نصف مساحة المصنع، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا صعودا من 50 ألف طن سنويا وهى الطاقة التصميمية الأصلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، والتى تشمل (وحدة الصب المستمرccm – وحدة الصهر "أفران الحث الكهربائي" – وحدة خلايا كهربائية – وحدة ترشيد الطاقة –وحدة معالجة الغازات –وحدة المعالجة "Ladle furnace"–محطة المياه وأخيرا خط سكة حديد بطول 1كم يشتمل على عدد 2 جرار احداهما لنقل البيليت والآخر لنقل الخردة). وقد استغرق تنفيذ هذا المشروع 10 أشهر وهو أقصر مدة لتنفيذ مشروع انتاج صلب فى مصر حيث بدأت تجارب التشغيل الفعلية فى 26 ديسمبر 2019.





جانب من اعمال التطوير

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فيما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 250 الف طن أيضا على أن يتم الانتهاء منها نهاية 2020, حيث تم توقيع العقد وبدأت شركة "شنغلي" الصينية فى شحن المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات خلال أيام.

أشاد هشام توفيق، بجهود الشركة القابضة وشركة الدلتا للصلب وكافة العاملين فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أقل من عام، موجها بسرعة إنجاز باقى المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأضاف أن هناك مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا عوضا عن ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليا، وقد تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، والذى من المقرر أن يستغرق 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد. وينقسم إنتاج المسبك إلى 3000 طن صلب و7000 طن زهر.

وعن مشروع التطوير العقارى، أوضح الوزير أنه تم التعاقد مع مكتب ECG الاستشارى الهندسى وتم الانتهاء من التصور المبدئى الجارى طرحه على مطورين عقاريين، حيث تم تغيير استخدام 32 فدانا من نشاط صناعى إلى سكنى. ويهدف المشروع لتنمية المنطقة وخدمة الأهالى، ويعد امتدادا طبيعيا للمنطقة السكنية الملاصقة لأرض المصنع، والذى يعمل بعد التطوير بالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.