شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تتحدى جوجل بتطوير الإصدار الرابع من منصة خدماتها Huawei Mobile Services 4.0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لما تناقلته المواقع العالمية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا مثل موقعى GSMarea.com وTechnave.com فإن هواوى على بعد خطوات قليلة من الاستغناء عن خدمات وتطبيقات جوجل فى هواتفها الذكية.

وأعلنت هواوى خلال فعاليات مؤتمر Huawei Developer Groups (HDG) عن الكشف عن الإصدار الرابع من منصة خدمات وتطبيقات هواوى Huawei Mobile Services (HMS) والتى تتضمن تحسينات ومزايا كثيرة وكبيرة مثل خدمات Huawei account و in-app payment وخدمات دعاية إعلانية.

ويتضمن أيضًا الإصدار الرابع من منصة خدمات وتطبيقات هواويHuawei Mobile Services (HMS) خدمات التحقق الأمن والتى تشمل مزايا التعرف على المستخدمين الوهميين والتعرف على المواقع الضارة وغير الأمنة، بالإضافة إلى وجود تطبيقات الأمن والحماية التى تحافظ على جميع بيانات وخصوصيات المستخدمين.

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الجدير بالذكر، أن خدمات الاتصالات وإشعارات Push Kit المتاحة فى منصة خدمات وتطبيقاتHuawei Mobile Services (HMS) حازت على اعجاب واشادة المستخدمين بضم أكثر من 38،000 تطبيق وارسال أكثر من 30 مليار رسالة يوميًا للمستخدمين.

كما أن هواوى خصصت مليار دولار لتطوير منصة خدمات وتطبيقاتHuawei Mobile Services (HMS).