كتب: ضياء السقا
واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في الأسواق المصرية، لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى سعر في تاريخها بمصر.
وسجل عيار 21، السبت، 691 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وبحسب موقع "مصراوي"، جاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول أمس، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.
ويرجع الارتفاع العالمي للذهب نتيجة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.، وأهمها إعلان أمريكا قتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، السبت، كالتالي:
عيار 18 بـ 592.2 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 691 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 789.7 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5528 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر توترات الشرق الأوسط تصل بالذهب لأعلى سعر في تاريخه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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