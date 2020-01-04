شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم .. اليوسفى يبدأ من 2 جنيه والجوافة بـ 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-1-2020 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة ، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق ، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار وانخفاضها مقارنة بالمواسم الماضية .

وقال حاتم النجيب ، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2-4 جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2-3.5 جنيهات، والبرتقال " أبو صرة " ليتراوح بين 2 – 4 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2 - 6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7 - 11 جنيها للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات ، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

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وأشار النجيب ، الى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4 – 9 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-9 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5- 9 جنيهات.، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .