شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الأقلية بـ"أمريكانا" يتظلمون من قرار نقل الملكية لمحمد العبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلسك الدولة ، تأجيل نظر الطعن المقدم من شركة أديبتيو إنفيستمنتس الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار للاعتراض على قرار إلزامها بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم الأقلية والتداول الحر بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، لجلسة 11 يناير المقبل .

اعترض بعض مساهمي الأقلية أمريكانا مصر، على نقل الملكية، وتظلموا من القرار، للحفاظ على حقوقهم، وفي يناير 2019، قررت لجنة التظلمات بالهيئة، إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على باقي أسهم رأس المال فورًا، مع مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة بتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهرًا من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه اديبيتو من جديد لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت مزاعم "اديبيتو" وألزمتها بالسير في إجراءات الشراء الإجباري ، وتقدمت أمريكان بعرض رسمي لشراء أسهم أمريكانا بقيمة 3.90 جنيه للسهم، وهو ما قوبل بالرفض من هيئة الرقابة المالية، لعدم مراعاة الدراسة لمعايير التقييم المالي، والمعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية، ووصفت الدراسة بأنها أغفلت أسس تتعلق بمعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي.

وأعلنت الشركة المصرية للمشروعات السياحية-أمريكانا مصر، في 19 ديسمبر الماضي ، عن تقدم المساهم الرئيسي- محمد العبار- بتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في 19 نوفمبر 2019، برفض دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم، أمام لجنة التظلمات بالهيئة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر التظلم حتى تاريخه.

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وبدات أزمة أمريكانا مصر في ابريل 2018 إلى موافقة هيئة الرقابة المالية، على استثناء أديبتيو من تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نحو 361 مليون سهم تمثل 90.3% من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية “أمريكانا”,استكمالًا لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، في صفقة تجاوزت 3.4 مليار دولار، علما بأن الأخيرة تمتلك شركة أمريكانا المقيدة في البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، ليطالب بعدها مساهمى الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه، فى حين يتداول حالياً بالبورصة المصرية قرب 13 جنيه.

إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت يوم الخميس الماضى، عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، فى حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيه للسهم.