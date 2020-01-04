الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصر تعيد فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

قالت هيئة ميناء الاسكندرية إن مصر قررت إعادة فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط يوم السبت بعد تحسن الأحوال الجوية.

كانت الهيئة ذكرت في بيان أنها أغلقت المينائين يوم الجمعة بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مما حال دون دخول وخروج السفن على نحو طبيعي، لكن أعمال الشحن والتفريغ في المينائين استمرت كالمعتاد.

وأعلنت هيئة الميناء يوم السبت السماح للسفن الراسية بالدخول إلى المينائين وفقا لترتيب رسوها.