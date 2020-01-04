شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تغيير استخدام 32 فدانا من صناعى لسكنى لتنمية مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بجهود الشركة القابضة وشركة الدلتا للصلب وكافة العاملين فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أقل من عام، موجها بسرعة إنجاز باقى المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال جولته بمصنع الدلتا للصلب بمسطرد فى شبرا الخيمة، برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، ومحمود الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب، أن هناك مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا عوضا عن ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليا، وقد تم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع، والذى من المقرر أن يستغرق 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد مشيرا إلى أنه ينقسم إنتاج المسبك إلى 3000 طن صلب و7000 طن زهر.

وعن مشروع التطوير العقارى، أوضح الوزير أنه تم التعاقد مع مكتب ECG الاستشارى الهندسى وتم الانتهاء من التصور المبدئى الجارى طرحه على مطورين عقاريين، حيث تم تغيير استخدام 32 فدان من نشاط صناعى إلى سكنى، ويهدف المشروع لتنمية المنطقة وخدمة الأهالى، ويعد امتدادا طبيعيا للمنطقة السكنية الملاصقة لأرض المصنع، والذى يعمل بعد التطوير بالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفقد يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا، ومحمود الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للصلب بمسطرد، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أعمال المرحلة الأولى من تطوير شركة الدلتا للصلب بمسطرد، والتى تهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 5 أمثال ما هى عليه حاليًا، وتأهيل وتطوير الأفران "إنتاج البيليت" وبطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويًا، على أن تبدأ المرحلة الثانية خلال العام الجارى لتصل إلى 10 أضعاف الإنتاج الحالى 50 ألف طن سنويًا هى إجمالى الطاقة التصميمية الأصلية، وانشاء مسبك جديد، إلى 500 ألف طن سنويا.