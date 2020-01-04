شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يناير .. آخر موعد لاستلام قطع الأراضى بسوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم تخصيص يومي الأربعاء الموافق 15 يناير الجارى، والخميس الموافق 16 يناير، لمن تخلف عن استلام الأراضى المتميزة بالمدينة فى المواعيد المقررة.

وأضاف عبد الرحيم، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فداناً)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 /7 /2016، و11 /11 /2017، و21 /4 /2018، و22 /9/ 2018 ، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 /1 /2020، وحتى يوم الخميس 16 /1 /2020.

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وذكر أنه، سيتم تسليم القطع من 100 : 120، يوم الأربعاء 1 /1 /2020، والقطع من 121 : 140، يوم الخميس 2 /1 /2020، والقطع من 141 : 160، يوم الأحد 5 /1 /2020، والقطع من 161 : 180، يوم الإثنين 6 /1 /2020، والقطع من 181 : 200، يوم الأربعاء 8 /1 /2020، والقطع من 201 : 220، يوم الخميس 9 /1 /2020، والقطع من 221 : 240، يوم الأحد 12 /1 /2020، والقطع من 241 : 260، يوم الإثنين 13 /1 /2020، والقطع من 261 : 278، يوم الثلاثاء 14 /1 /2020.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استعرض ما تم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة بـ 9 مدن جديدة بالصعيد خلال عام 2019، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار متابعة ما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات مختلفة تشمل الإسكان والمرافق وغير ذلك، بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: شملت المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بمدن (ناصر الجديدة"غرب أسيوط" - قنا الجديدة – المنيا الجديدة - أخميم الجديدة – ملوي والفشن الجديدتين –– أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة –– طيبة الجديدة) بعدة محافظات بالصعيد ، مؤكدا أن الدولة مهتمة بتنمية الصعيد، وتوفير الخدمات المختلفة ، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضخ حاليا استثمارات بالمليارات فى مدن الصعيد الجديدة، لتوفير مناطق مخططة حضارية، للسكن والاستثمار بصعيد مصر.