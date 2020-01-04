شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باللجنة التأسيسة: انضمام 105 شركة لأول اتحاد للأوراق المالية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عونى عبد العزيز، عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، عن انضمام 105 شركة لأول اتحاد للأوراق المالية فى مصر، وذلك قبل قرار هيئة الرقابة المالية الصادر مؤخرا بتخفيض مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد من 25 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، متوقعا انضمام المزيد من الشركات مع تخفيض مقابل الاشتراك والعضوية.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 182 لسنة 2019، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019، بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية.

ونص القرار، والذى حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه على أن يخفض مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية، المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية ليكون 10 آلاف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه، وتكون اشتراكات الأعضاء السنوية، وفقاً لما تحدده الجمعية العامة للاتحاد بناء على الميزانية التقديرية للعام التالى.

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وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد أصدر نهاية فبراير عام 2019، قراراً بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط، وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلاً من سليمان نظمى، وعونى عبدالعزيز، وعصام خليفة، وعلاء سبع، ونيفين الطاهرى.

ويختص الاتحاد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، ويختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه ودياً خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها، إلا أنه منذ تأسيسه لم ينضم إلا عدد محدود من الشركات بسبب ارتفاع رسوم العضوية ومشاكل أخرى متعلقة باستقلاليته.