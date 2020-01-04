شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مبشرة بميزان المدفوعات..أبرزها ارتفاع الاستثمار الأجنبى بنسبة 66% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مصر فائضاً فى ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط فى الربع الأول من العام المالى الحالى، أى أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2019/18، وحمل تقرير نتائج ميزان المدفوعات عدة أرقام مبشرة أبرزها:
1- تراجع العجز التجارى
تقلص العجز التجارى غير النفطى بنسبة 11.2% ليصل إلى 8.1 مليار دولار، على خلفية نمو بنسبة 18% على أساس سنوى فى الصادرات غير النفطية وتراجع 2.5% على أساس سنوى فى الواردات غير النفطية.
يعزى الانتعاش فى الصادرات غير النفطية من 3.9 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار جزئياً إلى عوامل مدفوعة بارتفاع الأسعار، والارتفاع فى أسعار الذهب عالمياً، والذى يمثل ما معدله 6% من إجمالى صادرات مصر فى السنوات الخمس الماضية، عام 2019.
2- انتعاش قطاع السياحةنمت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 7% على أساس سنوى و56% على أساس ربع سنوى، مدفوعة بالتحسينات الكبيرة فى القدرة التنافسية للقطاع وقدرته.
ومن المتوقع أن تزدهر السياحة بشكل أكبر مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء حظر الطيران الذى استمر لأربع سنوات لشرم الشيخ، بالإضافة إلى الافتتاح المقترب للمتحف المصرى الكبير فى عام 2020.
4- تحويلات العاملين بالخارج تسارع معدل النمو السنوى لتحويلات العمل بعد ثلاثة أرباع متتالية من التباطئ، نمت التحويلات بنسبة 13% على أساس سنوى، مسجلة 6.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالي، مرتفعةً من 5.9 مليار دولار مسجلة فى الربع الأول من السنة المالية المنصرمة، وهذا هو أعلى معدل لتدفقات التحويلات المسجلة منذ الربع الرابع من السنة المالية 2018/17، حيث بلغت 7 مليارات دولار. 5- الاستثمار الأجنبى المباشر
شهد الاستثمار الأجنبى المباشر، عودة قوية بنسبة ارتفاع تصل إلى 66% على أساس سنوي، من 1.4 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الماضية إلى 2.3 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وفقًا لبيان البنك المركزى، اجتذبت استثمارات خارج قطاع النفط والغاز حوالى 1.5 مليار دولار من إجمالى هذه التدفقات، فى حين اجتذب قطاع النفط الباقى.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أرقام مبشرة بميزان المدفوعات..أبرزها ارتفاع الاستثمار الأجنبى بنسبة 66% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.