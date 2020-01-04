شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وأسوأ 10 أسهم أداءً بالبورصة المصرية فى 2019..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت البورصة المصرية، أداءً سلبياً خلال عام 2019، إذ تراجع رأس المال السوقى للأسهم بقيمة تقترب من 41 مليار جنيه، كما تراجعت أعداد الشركات المقيدة إلى 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسى و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد شطب 12 شركة، رغم ذلك حققت بعض الأسهم مكاسب ضخمة، وينشر ”الخليج 365”، أفضل وأسوأ 10 أسهم أداءً بالبورصة خلال عام 2019، بحسب شعاع.

أفضل 10 أسهم أداءً فى البورصة المصرية خلال 20191- المصرية للمشروعات السياحية العالمية حققت نسبة ارتفاعاً بنسبة 368%. أفضل 10 أسهم أداءً فى البورصة المصرية خلال 20191- المصرية للمشروعات السياحية العالمية حققت نسبة ارتفاعاً بنسبة 368%. 2- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا حققت نسبة ارتفاعاً بنسبة 302%. 3- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود حققت ارتفاعاً بنسبة 144%. 4- مينا للاستثمار السياحى والعقارى حققت ارتفاعاً بنسبة 113%. 5- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية حققت ارتفاعاً بنسبة 98%. 6- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية حققت ارتفاعاً بنسبة 88%. 7- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)حققت ارتفاعاً بنسبة 82%. 8- القاهرة للزيوت والصابون حققت ارتفاعاً بنسبة 73%. 9- القاهرة للخدمات التعليمية حققت ارتفاعاً بنسبة 71%. 10- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية حققت ارتفاعاً بنسبة 64%. Advertisements

أما أسوأ 10 أسهم أداءً فى عام 2019 هى:1- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حقق تراجعاً بنسبة 50%. أما أسوأ 10 أسهم أداءً فى عام 2019 هى:1- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حقق تراجعاً بنسبة 50%. 2- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى حققت تراجعاً بنسبة 51%. 3- الحديد والصلب المصرية حققت تراجعاً بنسبة 57%. 4- أسمنت بورتلاند طرة حققت تراجعاً بنسبة 59%. 5- بلتون المالية القابضة حققت تراجعاً بنسبة 59%. 6- مصر الوطنية للصلب-عتاقة حققت تراجعاً بنسبة 60%. 7- القومية للأسممنت حققت تراجعاً بنسبة 60%. 8- سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية حققت تراجعاً بنسبة 71%. 9- الوطنية لمنتجات الذرة حققت تراجعاً بنسبة 74%. 10- السويس للأكياس حققت تراجعاً بنسبة 92%.

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