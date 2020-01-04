شكرا لقرائتكم خبر عن 3 % ارتفاعا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل
وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8% لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.
وقال محللون إن المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط، وقد نرى استمرارا في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانيا في العراق.
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