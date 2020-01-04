شكرا لقرائتكم خبر عن 3 % ارتفاعا في أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات أمس الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية، ما يثير المخاوف من تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط قد يعطل إمدادات الخام.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل 3%، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8% لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

وقال محللون إن المخاطر على صعيد المعروض تظل كبيرة في الشرق الأوسط، وقد نرى استمرارا في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والجماعات المدعومة إيرانيا في العراق.